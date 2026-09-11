Στους οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες, έχουν καταγραφεί συνολικά 7.855 επιτυχείς ρυθμίσεις, από τις οποίες οι 528 αφορούν Άτομα με Αναπηρία.

Στις 69.997 ανέρχονται πλέον οι ρυθμίσεις οφειλών που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές συνολικού ύψους 20,56 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου ολοκληρώθηκαν 1.364 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις. Η επίδοση καταγράφηκε παρά την εποχικότητα του συγκεκριμένου μήνα και την εκ του νόμου αναστολή των προθεσμιών για τη χορήγηση πρότασης ρύθμισης από τους πιστωτές. Το ποσοστό εγκρισιμότητας των αιτήσεων διαμορφώνεται στο 71% μετά τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών στον μηχανισμό.

Σε ό,τι αφορά τους οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες, έχουν καταγραφεί συνολικά 7.855 επιτυχείς ρυθμίσεις, από τις οποίες οι 528 αφορούν Άτομα με Αναπηρία. Παράλληλα, μέσω της σχετικής διαδικασίας έχουν επιτευχθεί 627 αναστολές πλειστηριασμών.

Στο πεδίο των διμερών ρυθμίσεων δανείων, τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκαν ρυθμίσεις συνολικού ύψους 372 εκατ. ευρώ με τους τέσσερις μεγαλύτερους χρηματοδοτικούς φορείς Intrum, Cepal, DoValue και Qquant, οι οποίες αφορούσαν 4.233 οφειλέτες. Σύμφωνα με στοιχεία των τραπεζών για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σε καθεστώς ρύθμισης βρίσκεται το 15% των μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν παραμείνει στα χαρτοφυλάκιά τους.

Παράλληλα, από τις 21 Σεπτεμβρίου προβλέπεται η ενεργοποίηση πρόσθετου εργαλείου για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού. Η δυνατότητα αφορά τη διάσωση της κύριας κατοικίας με ρευστοποίηση τυχόν δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων. Η πλατφόρμα δέχεται ήδη οφειλές από 5.000 ευρώ, με δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεις προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις προς τις τράπεζες.

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