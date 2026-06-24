Η υποχώρηση των τιμών αποδίδεται κυρίως στη μείωση των ανησυχιών για προβλήματα στις μεταφορές μέσω των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.

Το πετρέλαιο Μπρεντ υποχωρεί σήμερα κάτω από τα 75 δολάρια το βαρέλι και αγγίζει το χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη Φεβρουαρίου, ήτοι κινείται στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Το Μπρεντ για παράδοση Αυγούστου υποχώρησε κατά 3,05% στα 74,73 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τις 27 Φεβρουαρίου. Η πτώση αντανακλά τη βελτίωση του κλίματος στις αγορές ενέργειας, καθώς οι φόβοι για διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου φαίνεται να υποχωρούν.

Η υποχώρηση των τιμών αποδίδεται κυρίως στη μείωση των ανησυχιών για προβλήματα στις μεταφορές μέσω των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), περισσότεροι από 11.000 ναυτικοί που είχαν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο θα αρχίσουν να αποχωρούν μέσω των Στενών, έπειτα από τη διασφάλιση των απαραίτητων εγγυήσεων ασφαλείας.

Ο Γενικός Γραμματέας του IMO, Αρσένιο Ντομίνγκες, δήλωσε ότι έχουν επιβεβαιωθεί οι συνθήκες για ασφαλή ναυσιπλοΐα, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί σε στενή συνεργασία με το Ιράν, το Ομάν, τα παράκτια κράτη της περιοχής, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε επίθεση κατά των πετρελαϊκών εταιρειών, κατηγορώντας τις ότι δεν μεταφέρουν στους καταναλωτές τη μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστήριξε ότι οι εταιρείες διατηρούν αδικαιολόγητα υψηλές τιμές στα πρατήρια καυσίμων και ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει ενδεχόμενες πρακτικές αισχροκέρδειας.