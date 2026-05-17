Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Χρηστικός οδηγός.

Η κυβέρνηση ενεργοποιεί νέα προγράμματα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, ενώ παράλληλα προσφέρει σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις σε ιδιοκτήτες που θα διαθέσουν κλειστά ακίνητα στη μακροχρόνια μίσθωση. Ο νέος κύκλος παρεμβάσεων περιλαμβάνει το νέο «Ανακαινίζω», το «Εξοικονομώ 2026», τριετή φοροαπαλλαγή στα ενοίκια και εκπτώσεις φόρου για εργασίες αναβάθμισης ακινήτων.

Το Dnews.gr χαρτογραφεί τις αλλαγές σε ένα χρηστικό οδηγό:

1. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω»;

Το νέο «Ανακαινίζω» στοχεύει στην επαναφορά χιλιάδων κλειστών κατοικιών στην αγορά μέσω επιδότησης για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο και θα καλύπτει ακίνητα έως 120 τ.μ., με την επιδότηση να φτάνει έως και τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία.

2. Ποιες εργασίες επιδοτούνται;

Στο πρόγραμμα εντάσσονται εργασίες όπως αντικατάσταση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου, επισκευές φθορών, αλλαγές δαπέδων και ενίσχυση δομικών στοιχείων. Επιδοτούνται επίσης ενεργειακές παρεμβάσεις όπως θερμομονώσεις, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων.

3. Ποιο είναι το ποσοστό της επιδότησης;

Η επιδότηση μπορεί να καλύψει έως και το 80% του συνολικού κόστους των εργασιών, ενώ για ευάλωτα νοικοκυριά ή κατοικίες σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές μπορεί να φτάσει ακόμη και το 90%-95%.

4. Ποια είναι τα βασικά κριτήρια συμμετοχής;

Τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται στις 25.000 ευρώ για άγαμους και στις 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Η συνολική ακίνητη περιουσία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, ενώ ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον το 50% της κυριότητας ή της επικαρπίας του ακινήτου.

5. Τι προβλέπει το νέο «Εξοικονομώ 2026»;

Το νέο «Εξοικονομώ» διαθέτει προϋπολογισμό 1,58 δισ. ευρώ και αναμένεται να καλύψει περίπου 62.000 νοικοκυριά. Το πρόγραμμα θα επιδοτεί παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως θερμοπροσόψεις, αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

6. Ποιοι ιδιοκτήτες θα έχουν αφορολόγητα ενοίκια για τρία χρόνια;

Πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τρία χρόνια θα έχουν όσοι ιδιοκτήτες νοικιάσουν κλειστές κατοικίες ή μετατρέψουν ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε μακροχρόνιες μισθώσεις έως το τέλος του 2026. Η ρύθμιση αφορά κατοικίες έως 120 τ.μ. που παρέμεναν κενές για τουλάχιστον τρία χρόνια ή χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για βραχυχρόνια μίσθωση.

7. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη φοροαπαλλαγή στα ενοίκια;

Οι κατοικίες θα πρέπει να έχουν δηλωθεί ως κενές στα φορολογικά έντυπα των τελευταίων τριών ετών και να μην είχαν δηλωθεί ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, ούτε ως δωρεάν παραχωρούμενες ή ιδιοχρησιμοποιούμενες. Η μίσθωση θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών.

8. Τι ισχύει για την έκπτωση φόρου λόγω ανακαίνισης;

Οι ιδιοκτήτες που θα πραγματοποιήσουν δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής ή αισθητικής αναβάθμισης ακινήτων μέσα στο 2026 θα δικαιούνται έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας. Η ετήσια έκπτωση μπορεί να φτάσει τα 3.200 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληρωμές θα έχουν γίνει ηλεκτρονικά και τα παραστατικά θα έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ.