Σύμφωνα με τις νέες πληθυσμιακές προβολές της Eurostat που δημοσιεύθηκαν σήμερα ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να μειωθεί κατά 11,7% έως το 2100, γεγονός που μεταφράζεται σε απώλεια περίπου 53 εκατομμυρίων ανθρώπων μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη μακροπρόθεσμη δημογραφική πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, καθώς η γήρανση του πληθυσμού και οι χαμηλοί δείκτες γεννήσεων συνεχίζουν να διαμορφώνουν το μέλλον της ηπείρου.

Το 2025 ο πληθυσμός της ΕΕ εκτιμάται σε 451,8 εκατομμύρια κατοίκους, έχοντας επιστρέψει σε τροχιά αύξησης από το 2022 μετά την προσωρινή επιβράδυνση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 το 2021. Η Eurostat προβλέπει ότι ο πληθυσμός θα συνεχίσει να αυξάνεται οριακά τα επόμενα τρία χρόνια, φτάνοντας στο ανώτατο σημείο των 453,3 εκατομμυρίων το 2029, πριν ξεκινήσει σταδιακή πτωτική πορεία που θα οδηγήσει στους 398,8 εκατομμύρια κατοίκους έως το τέλος του αιώνα.

Οι προβολές βασίζονται σε παραδοχές για μερική σύγκλιση μεταξύ των κρατών-μελών όσον αφορά τη γονιμότητα, τη θνησιμότητα και τις μεταναστευτικές ροές, ωστόσο η γενική τάση παραμένει σαφής: η Ευρώπη γερνά και συρρικνώνεται.

Ιδιαίτερα έντονη αναμένεται να είναι η μεταβολή στη σύνθεση των ηλικιακών ομάδων. Το ποσοστό των παιδιών και των νέων ηλικίας έως 19 ετών προβλέπεται να μειωθεί από 20% το 2025 σε 17% το 2100, ενώ το ποσοστό του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας, από 20 έως 64 ετών, αναμένεται να υποχωρήσει από 58% σε 50%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια στιγμή, οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες θα ενισχυθούν σημαντικά: οι πολίτες ηλικίας 65 έως 79 ετών θα αυξηθούν από 16% σε 17% του συνολικού πληθυσμού, ενώ η πιο εντυπωσιακή μεταβολή αφορά τους άνω των 80 ετών, των οποίων το ποσοστό προβλέπεται να εκτοξευθεί από 6% σε 16%.

Η πληθυσμιακή πυραμίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2025 ήδη αποτυπώνει μια κοινωνία με υψηλό προσδόκιμο ζωής, χαμηλή θνησιμότητα και χαμηλά ποσοστά γεννήσεων, όπου κυριαρχούν οι ηλικίες άνω των 50 ετών. Μέχρι το 2100, το δημογραφικό αυτό μοντέλο αναμένεται να γίνει ακόμη πιο έντονο, με τη συρρίκνωση των νεότερων γενεών και τη σημαντική διεύρυνση των μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων.