Στο επίκεντρο των ελέγχων θα βρεθούν τα όρια κύκλου εργασιών και η νόμιμη ένταξη ή παραμονή επιχειρήσεων στο ειδικό καθεστώς απαλλαγής.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντείνει τον έλεγχο στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στις μικρές επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από ΦΠΑ, με τη σύσταση νέας ειδικής υπηρεσίας κατόπιν απόφασης του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Η νέα δομή θα στοχεύει αποκλειστικά στην παρακολούθηση των e-shops που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακές πωλήσεις, επιδιώκοντας τον εντοπισμό περιπτώσεων μη απόδοσης ΦΠΑ, ενώ παράλληλα θα θέτει υπό αυστηρότερη εποπτεία τις μικρές επιχειρήσεις που υπάγονται σε καθεστώς απαλλαγής από τον φόρο.

Στο επίκεντρο των ελέγχων θα βρεθούν τα όρια κύκλου εργασιών και η νόμιμη ένταξη ή παραμονή επιχειρήσεων στο ειδικό καθεστώς απαλλαγής, με στόχο την αποτροπή καταχρηστικής αξιοποίησης του πλαισίου. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού της φορολογικής διοίκησης, καθώς η συνεχής άνοδος των διασυνοριακών διαδικτυακών συναλλαγών και οι νέες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας δημιουργούν αυξημένες ανάγκες εποπτείας.

Κεντρικό ρόλο στο νέο μοντέλο αναλαμβάνει η Υποδιεύθυνση Απεικόνισης Συναλλαγών και Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ, η οποία συγκεντρώνει κρίσιμες αρμοδιότητες που αφορούν το φορολογικό μητρώο, την τήρηση βιβλίων και στοιχείων, καθώς και τα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως τα OSS και IOSS, αλλά και το ειδικό καθεστώς απαλλαγής μικρών επιχειρήσεων. Η υπηρεσία θα έχει ενισχυμένο ρόλο στην παρακολούθηση των διασυνοριακών συναλλαγών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον έλεγχο της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τις σχετικές προϋποθέσεις.

Παράλληλα, αναβαθμίζεται ο ρόλος του Κέντρου Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης, το οποίο θα ενισχυθεί στην παρακολούθηση δηλώσεων, στη διασταύρωση στοιχείων, στην έκδοση πράξεων φόρου και προστίμων, αλλά και στην παροχή πληροφόρησης προς τους φορολογούμενους. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του, το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής οργανώνεται πλέον σε τρεις βασικές υποδιευθύνσεις και εξειδικευμένες υποστηρικτικές μονάδες.

Η Υποδιεύθυνση Έμμεσης Φορολογίας θα αναλάβει τον έλεγχο θεμάτων που σχετίζονται με τον ΦΠΑ, τα τέλη και άλλες ειδικές φορολογίες, περιλαμβανομένων φορολογικών υποχρεώσεων που συνδέονται με οχήματα, ενώ θα είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση δηλώσεων, την επιβολή φόρων και προστίμων και τη διαχείριση σχετικών αιτημάτων πολιτών και επιχειρήσεων.

Αντίστοιχα, η Υποδιεύθυνση Άμεσης Φορολογίας θα έχει αρμοδιότητα για ζητήματα φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, για ειδικές μορφές φορολόγησης όπως αυτές της ναυτιλίας, καθώς και για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων μέσω εργαλείων ανάλυσης κινδύνου. Επιπλέον, θα χειρίζεται αιτήσεις υπαγωγής σε ειδικά καθεστώτα εναλλακτικής φορολόγησης που αφορούν κυρίως τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα.

Η νέα οργανωτική δομή συμπληρώνεται από Τμήμα Νομικής Υποστήριξης για τη διαχείριση προσφυγών και δικαστικών υποθέσεων, Τμήμα Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, γραφεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων, ειδικό γραφείο για κατοίκους εξωτερικού και γραφείο χορήγησης ΑΦΜ και κλειδαρίθμου, συγκροτώντας ένα ενισχυμένο πλαίσιο ελέγχου και εξυπηρέτησης για τη νέα ψηφιακή εποχή της φορολογικής διοίκησης.