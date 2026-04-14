Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία οριστικής υποβολής περίπου 1,5 εκατομμυρίου προσυμπληρωμένων και προεκκαθαρισμένων φορολογικών δηλώσεων, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά σε 48 ώρες στην αυτόματη υποβολή τους. Από τις 17 Απριλίου, και έως τις 15 Ιουλίου θα είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για όσους διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία τους.

Μέχρι την τελευταία στιγμή, μισθωτοί και συνταξιούχοι με προσυμπληρωμένες δηλώσεις καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά κρίσιμα πεδία. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις αποκλίσεις μεταξύ πραγματικών αποδοχών και προσυμπληρωμένων στοιχείων, καθώς ακόμη και μικρές διαφορές μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικό υπολογισμό φόρου και επιπλέον επιβαρύνσεις.

Στο μικροσκόπιο πρέπει να μπουν και τυχόν πρόσθετες πηγές εισοδήματος, όπως ενοίκια, μερίσματα, αποζημιώσεις ή άλλες αμοιβές, που ενδέχεται να μην έχουν αποτυπωθεί πλήρως στο έντυπο ή να απαιτούν χειροκίνητη συμπλήρωση από τον φορολογούμενο. Λανθασμένη ή ελλιπής καταγραφή μπορεί να επηρεάσει άμεσα το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν επίσης οι ηλεκτρονικές δαπάνες του προηγούμενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που δεν έχει καλυφθεί το απαιτούμενο 30% του φορολογητέου εισοδήματος μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% επί της διαφοράς. Ενδεικτικά, αν λείπουν αποδείξεις ύψους 2.000 ευρώ, ο επιπλέον φόρος διαμορφώνεται στα 440 ευρώ. Οι σχετικοί κωδικοί παραμένουν ανοιχτοί για διορθώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος διαθέτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στα στοιχεία που συνδέονται με κοινωνικές παροχές και επιδόματα, καθώς οποιαδήποτε λανθασμένη απεικόνιση του εισοδήματος μπορεί να επηρεάσει είτε το ύψος των ενισχύσεων είτε ακόμη και την επιλεξιμότητα για τη χορήγησή τους.

Ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας είναι τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, οχήματα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία. Αν το συνολικό ύψος τους υπερβαίνει το δηλωθέν εισόδημα, η Εφορία υπολογίζει τον φόρο με βάση το τεκμαρτό και όχι το πραγματικό εισόδημα, οδηγώντας σε υψηλότερη επιβάρυνση.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι κωδικοί για τα προστατευόμενα τέκνα, καθώς η ορθή συμπλήρωσή τους μπορεί να μειώσει τον τελικό φόρο από 900 έως και άνω των 1.800 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Όσον αφορά την εξόφληση του φόρου εισοδήματος, αυτή θα πραγματοποιηθεί σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως το τέλος Ιουλίου. Για όσους επιλέξουν εφάπαξ εξόφληση, προβλέπεται έκπτωση 4% εφόσον η δήλωση υποβληθεί έως τις 15 Μαΐου, 3% για υποβολή έως τις 15 Ιουνίου και 2% για υποβολή έως τις 15 Ιουλίου.