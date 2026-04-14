Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις επιπτώσεις του αμερικανικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών αλλά και τα σημάδια ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη ενδέχεται να συνεχίσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες, παρά το αδιέξοδο των τελευταίων επαφών.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό πετρέλαιο WTI παράδοσης Μαΐου κατέγραψαν πτώση άνω του 2,2%, διαμορφούμενα στα 96,85 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Μπρεντ παράδοσης Ιουνίου υποχώρησε κατά 1,46% στα 97,91 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η περαιτέρω πορεία των αμερικανοϊρανικών ειρηνευτικών προσπαθειών εξαρτάται πλέον από την Τεχεράνη, μετά την επιστροφή του από συνομιλίες του Σαββατοκύριακου που δεν απέδωσαν ουσιαστική πρόοδο.

«Το αν θα υπάρξουν νέες συνομιλίες και αν τελικά θα καταλήξουμε σε συμφωνία εξαρτάται από το Ιράν, καθώς έχουμε ήδη καταθέσει σημαντικές προτάσεις στο τραπέζι», ανέφερε ο Βανς σε συνέντευξή του στο Fox News, προσθέτοντας ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να ωφελήσει και τις δύο πλευρές, υπό την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιηθούν οι αμερικανικοί όροι, ιδίως σε ό,τι αφορά το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Η πτώση των τιμών καταγράφεται ενώ οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τη Δευτέρα τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών στον Περσικό Κόλπο, σε μια κίνηση που ακολουθεί την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αποκλεισμό των στενών της περιοχής, σηματοδοτώντας νέα κλιμάκωση μετά από δίμηνη εκεχειρία.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διευκρίνισε αργότερα ότι τα μέτρα αφορούν αποκλειστικά πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες ζώνες.

Ο αποκλεισμός «θέτει σε άμεσο κίνδυνο» τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διακινήθηκαν περίπου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον προηγούμενο μήνα. Η δε εξέλιξη αυτή αναμένεται να εντείνει περαιτέρω τις πιέσεις στη φυσική αγορά πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων.