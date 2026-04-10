Αίτηση για Fuel Pass μπορούν να κάνουν όλοι από σήμερα.

Αίτηση για τη χορήγηση της νέας επιδότησης καυσίμων, Fuel Pass του διμήνου Απριλίου – Μαΐου μπορούν να υποβάλουν από σήμερα Μεγάλη Παρασκευή έως και τις 30 Απριλίου 2026 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για τη χορήγηση της επιδότησης. Αναλυτικά:

Αρχικά θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr και μετά να:

καταχωρήσουν τον κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνουν στο κινητό μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας,

επιβεβαιώσουν τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας,

δηλώσουν ή επιλέξουν το όχημα για το οποίο ζητούν επιδότηση,

επιλέξουν τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.

Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Μεταξύ άλλων οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν για το Fuel Pass τα εξής:

Το εισόδημα

Για να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι για την επιδότηση θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια. Αναλυτικά:

Το ετήσιο εισόδημα των άγαμων θα πρέπει να είναι έως 25.000 ευρώ

Το ετήσιο εισόδημα των έγγαμων ή των πολιτών με σύμφωνα συμβίωσης θα πρέπει να ανέρχεται σε έως 35.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί.

Το όριο του ετήσιου εισοδήματος των μονογονεϊκών οικογενειών είναι στα 39.000 ευρώ. Και δίνεται η αντίστοιχη προσαύξηση για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhnyadheg2ex?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhosjq4vazgx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι πιθανές καταστάσεις της αίτησης

Η κατάσταση της αίτησης για το fuel Pass:

μπορεί να βρίσκεται σε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ (Προσοχή! Η αίτηση δεν έχει υποβληθεί οριστικά)