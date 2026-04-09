Η πασχαλινή περίοδος του 2026 λειτουργεί ως ένα πρώιμο, αλλά ενδεικτικό τεστ για την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού, σε μια συγκυρία όπου η διεθνής αβεβαιότητα και το αυξημένο κόστος επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών και τη λειτουργία της αγοράς.

Παρά τη διατήρηση ισχυρής ζήτησης σε ορισμένους προορισμούς, η συνολική εικόνα παραμένει ανομοιογενής. Οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής κυριαρχούν, περιορίζοντας την προβλεψιμότητα για τις επιχειρήσεις και μεταθέτοντας κρίσιμες αποφάσεις πολύ κοντά στην ημερομηνία ταξιδιού. Το φαινόμενο αυτό αντανακλά μια ευρύτερη μεταβολή στη διεθνή ταξιδιωτική συμπεριφορά, υπό την επίδραση γεωπολιτικών εξελίξεων και οικονομικών πιέσεων.

Η διαφοροποίηση μεταξύ προορισμών είναι εμφανής. Τα νησιά, ιδίως εκείνα με ισχυρή διεθνή παρουσία ή ιδιαίτερο πολιτισμικό αποτύπωμα, καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις, προσελκύοντας επισκέπτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες. Αντίθετα, αρκετοί ηπειρωτικοί προορισμοί εμφανίζουν σημάδια κόπωσης, με χαμηλότερες πληρότητες και αυξημένη ευαισθησία στις μεταβολές της ζήτησης.

Στο μεταξύ, αυξανόμενες πιέσεις καταγράφονται στο λειτουργικό κόστος του κλάδου. Η ακτοπλοΐα, βασικός κρίκος της τουριστικής αλυσίδας, βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντική επιβάρυνση λόγω της εκτόξευσης των τιμών των ναυτιλιακών καυσίμων. Με τα καύσιμα να αποτελούν περίπου το 50% των λειτουργικών εξόδων, η άνοδος των τιμών δημιουργεί συνθήκες έντονης πίεσης για τις εταιρείες, οι οποίες καλούνται να ισορροπήσουν μεταξύ διατήρησης προσιτών τιμών και διασφάλισης της βιωσιμότητάς τους.