Οι ναυτιλιακές εταιρείες δηλώνουν ότι χρειάζονται περισσότερη σαφήνεια για τους όρους της κατάπαυσης πυρός πριν επαναλάβουν τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν την Πέμπτη, καθώς οι αμφιβολίες για την εύθραυστη κατάπαυση πυρός στη Μέση Ανατολή ενίσχυσαν τις ανησυχίες ότι οι ροές ενέργειας μέσω του ζωτικού Στενού του Χορμούζ θα παραμείνουν περιορισμένες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημείωσαν άνοδο 1,96 δολαρίων ή 2,07% - στα 96,71 δολάρια το βαρέλι στις 03:25 GMT - ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) αυξήθηκε κατά 2,60 δολάρια, ή 2,75% - φτάνοντας τα 97,01 δολάρια το βαρέλι.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση οι τιμές και των δύο είχαν πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, με το WTI να καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση του από τον Απρίλιο του 2020, καθώς υπήρχαν αρχικές προσδοκίες ότι η κατάπαυση πυρός θα οδηγούσε σε επαναλειτουργία του στενού.

Αναλυτές υποστηρίζουν τώρα πως παράγοντες της αγοράς διστάζουν να υπολογίσουν πλήρως τον γεωπολιτικό κίνδυνο, καθώς δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το τι θα σημαίνουν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για τις ροές πετρελαίου.

«Οι πιθανότητες ουσιαστικής επαναλειτουργίας (των Στενών του Ορμούζ) στο άμεσο μέλλον φαίνονται περιορισμένες», δηλώνει η Vandana Hari, ιδρύτρια της εταιρείας ανάλυσης αγοράς πετρελαίου Vanda Insights, προβλέποντας συνεχιζόμενη μεταβλητότητα στις τιμές.

«Οι αποσυνδέσεις στη λογιστική, οι ανησυχίες για την ασφάλεια, τα υψηλά ασφάλιστρα και οι λειτουργικοί περιορισμοί σημαίνουν ότι πολύ λίγη επιπλέον ενέργεια αναμένεται να περάσει μέσω των Στενών του Ορμούζ τις επόμενες δύο εβδομάδες», επισημαίνουν αναλυτές της Standard Chartered σε σημείωμά τους.

Σημειώνεται πως οι περιφερειακές εγκαταστάσεις πετρελαίου παραμένουν υπό απειλή, καθώς το Ιράν επιτέθηκε σε εγκαταστάσεις σε γειτονικές χώρες μετά την κατάπαυση πυρός, συμπεριλαμβανομένου ενός αγωγού στη Σαουδική Αραβία που χρησιμοποιείται για την παράκαμψη του αποκλεισμένου Στενού του Ορμούζ. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέφεραν επίσης επιθέσεις με πυραύλους και drones.

Πηγή: Reuters