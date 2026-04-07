Η έγκαιρη και σωστή καταβολή του δώρου Πάσχα προστατεύει τα δικαιώματά σας και εξασφαλίζει ότι οι εργοδότες τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

Μέχρι αύριο, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα πρέπει να έχουν λάβει το δώρο Πάσχα τους. Η καταβολή του αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία και δεν εξαρτάται από τη βούλησή του.

Δικαιούχοι του δώρου Πάσχα είναι όλοι οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, ανεξαρτήτως: είδους απασχόλησης (πλήρης ή μερική) ή τύπου σύμβασης (ορισμένου ή αορίστου χρόνου).

Το ποσό του επιδόματος αντιστοιχεί σε μισό μηνιαίο μισθό ή 15 ημερομίσθια.

Η διάρκεια της εργασιακής σχέσης αποτελεί τον βασικό παράγοντα για τον υπολογισμό του τελικού ποσού. Η βάση υπολογισμού είναι οι τακτικές αποδοχές που ισχύουν τη 15η ημέρα πριν από το Πάσχα. Σε περίπτωση που η σύμβαση εργασίας λύθηκε πριν από αυτή την ημερομηνία, είτε λόγω απόλυσης είτε οικειοθελούς αποχώρησης, οι αποδοχές λαμβάνονται υπόψη την ημέρα λύσης της σύμβασης.

Οι εργοδότες πρέπει να καταβάλλουν το δώρο αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού του εργαζομένου, αναγράφοντας την αιτιολογία και το χρονικό διάστημα στο οποίο αντιστοιχεί η πληρωμή. Επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

Τι γίνεται αν δεν καταβληθεί το δώρο Πάσχα

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής, οι εργαζόμενοι ή τα σωματεία τους μπορούν να:

Απευθυνθούν στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας για σύνταξη μηνυτήριας αναφοράς

Η αναφορά διαβιβάζεται στον εισαγγελέα για ποινική δίωξη κατά του εργοδότη και στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας

Υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αστυνομικό τμήμα ζητώντας εφαρμογή του αυτοφώρου

Κάνουν επώνυμη ή ανώνυμη καταγγελία μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1555 ή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγγελιών

Συμβουλές για τους εργαζόμενους