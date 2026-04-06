Ο συντονιστής του ΟΗΕ στην Κούβα, Φρανσίσκο Πιτσόν, περιγράφει την ανθρωπιστική κρίση στην Κούβα ως «ιδιαίτερα ανησυχητική».

Ιδιαίτερα ανησυχητική χαρακτήρισε την ανθρωπιστική κρίση στη χώρα ο συντονιστής του ΟΗΕ στην Κούβα, Φρανσίσκο Πιτσόν. Η παρατεταμένη ενεργειακή κρίση και οι συνέπειες του τυφώνα Μελίσσα έχουν οδηγήσει τα Ηνωμένα Έθνη σε ένα νέο αναδιαρθρωμένο σχέδιο δράσης.

Όπως ανέφερε, «δεν πρόκειται για μια συμβατική έκτακτη ανάγκη», καθώς η ενεργειακή κρίση έχει «συστημικό και αυξημένο ανθρωπιστικό αντίκτυπο», επηρεάζοντας την υγεία, την ύδρευση, την αποχέτευση, τα διατροφικά συστήματα, την εκπαίδευση, τις μεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες.

Το νέο σχέδιο στοχεύει στην κάλυψη κρίσιμων αναγκών για 2 εκατομμύρια ανθρώπους σε 63 δήμους και 8 επαρχίες, με έμφαση στην εξασφάλιση καυσίμων και εναλλακτικών ενεργειακών λύσεων. Σύμφωνα με τον κ. Πιτσόν, «η πρόσβαση σε καύσιμα παραμένει καθοριστικός παράγοντας για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής βιωσιμότητας του Σχεδίου Δράσης μας», ενώ υπογράμμισε ότι ακόμη και η πρόσφατη αποστολή ρωσικού πετρελαίου προσφέρει μόνο «προσωρινή ανακούφιση» και «δεν αντιμετωπίζει τον δομικό χαρακτήρα του αποκλεισμού».

Το σχέδιο οργανώνεται σε έξι βασικούς τομείς — εφοδιαστική υποστήριξη, υγεία, ύδρευση και υγιεινή, επισιτιστική ασφάλεια, στέγαση και προστασία, καθώς και εκπαίδευση — με κεντρικό άξονα την ανάπτυξη ενεργειακών εφεδρειών, όπως «ηλιακά συστήματα άρδευσης», «ηλιακά πάνελ για νοσοκομεία και σχολεία» και ενίσχυση των υποδομών άντλησης νερού μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου απαιτούνται 94,1 εκατομμύρια δολάρια, από τα οποία έχουν εξασφαλισθεί μέχρι στιγμής 26,2 εκατομμύρια, αφήνοντας χρηματοδοτικό κενό περίπου 60 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Συντονιστής του ΟΗΕ τόνισε ότι υπάρχει «κρίσιμο παράθυρο ευκαιρίας για κινητοποίηση πρόσθετων πόρων».

Παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία, σημείωσε ότι μόνο τον Μάρτιο σημειώθηκαν «τρεις αποσυνδέσεις του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτροδότησης», ενώ 1 εκατομμύριο άνθρωποι εξαρτώνται από υδροφόρες λόγω ελλείψεων καυσίμων, με κύκλους διανομής νερού που σε ορισμένες περιοχές υπερβαίνουν τις 30 ημέρες. Στον τομέα της υγείας έχουν αναβληθεί «περισσότερες από 96.000 χειρουργικές επεμβάσεις», εκ των οποίων πάνω από 11.000 αφορούν παιδιά, ενώ 5 εκατομμύρια άνθρωποι με χρόνιες ασθένειες δεν έχουν σταθερή πρόσβαση σε φάρμακα.

Στην εκπαίδευση, 411.000 παιδιά παρακολουθούν σχολικό πρόγραμμα, ενώ 85.000 μαθητές σε απομακρυσμένες περιοχές δυσκολεύονται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ευάλωτες ομάδες: «σχεδόν 300.000 ηλικιωμένοι που ζουν μόνοι», πάνω από 114.000 άτομα με αναπηρία και περισσότερες από 32.000 εγκυμονούσες γυναίκες που αντιμετωπίζουν κινδύνους λόγω ασταθούς προγεννητικής φροντίδας. «Πρόκειται για τη διαφύλαξη της αξιοπρέπειας» ανέφερε και τόνισε ότι «η διάσωση ζωών δεν μπορεί να περιμένει».

