Το ρωσικό δεξαμενόπλοιο Anatoly Kolodkin, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, αναμένεται στην Κούβα αύριο Τρίτη. Μεταφέρει μεγάλη ποσότητα - κάπου 730.000 βαρέλια πετρελαίου.

Καθώς ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο φορτωμένο με αργό πετρέλαιο πλησίαζε την Κούβα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αργά την Κυριακή ότι δεν θα εφαρμόσει τον ουσιαστικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει στις προμήθειες καυσίμων προς το νησί.

«Αν μια χώρα θέλει να στείλει λίγο πετρέλαιο στην Κούβα αυτή τη στιγμή, δεν έχω κανένα πρόβλημα, είτε είναι η Ρωσία … και αν άλλες χώρες θέλουν να το κάνουν», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον από ένα Σαββατοκύριακο στην κατοικία του στο Mar-a-Lago.

«Δεν πρόκειται να έχει αντίκτυπο», δήλωσε ο Τραμπ. «Η Κούβα έχει τελειώσει … είτε πάρουν ένα πλοίο με πετρέλαιο είτε όχι, δεν θα αλλάξει κάτι.»

Η προσέγγιση του ρωσικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλοιου Anatoly Kolodkin το Σαββατοκύριακο τέσταρε την βούληση της κυβέρνησης Τραμπ να μπλοκάρει τα καύσιμα προς την Κούβα - αλλά και το πόσο μακριά είναι διατεθειμένο να φτάσει το Κρεμλίνο για να βοηθήσει τον μακροχρόνιο σύμμαχό του, σε απόσταση μόλις 90 μιλίων από το αμερικανικό έδαφος.

Το πλοίο αναχώρησε στις 8 Μαρτίου από το Πριμόρσκ της Ρωσίας, μεταφέροντας σχεδόν 730.000 βαρέλια αργού πετρελαίου, σύμφωνα με την TankerTrackers.com, μια ανεξάρτητη εταιρεία παρακολούθησης πετρελαίου που μετρά πόσο ψηλά βρίσκεται ένα πλοίο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας για να προσδιορίσει το φορτίο του. Το Βασιλικό Ναυτικό της Βρετανίας παρακολούθησε το πλοίο και τη ρωσική ναυτική συνοδεία του μέσω της Μάγχης. Στη συνέχεια η συνοδεία αποχώρησε και το πλοίο συνέχισε μόνο του το ταξίδι.

Μέχρι αργά την Κυριακή, βρισκόταν περίπου 20 μίλια από τις ακτές της Κούβας, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων. Αναμενόταν να φτάσει στην εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου της Ματάνσας νωρίς την Τρίτη, σύμφωνα με την παγκόσμια εταιρεία πληροφοριών Kpler.

Το φορτίο του θα μπορούσε στη συνέχεια να υποστεί επεξεργασία σε ένα από τα τρία διυλιστήρια της Κούβας, που βρίσκονται στην Αβάνα, το Σιενφουέγος και το Σαντιάγο. Μετά τη διύλιση, αυτή η ποσότητα θα μπορούσε να βοηθήσει στην τροφοδοσία του γηρασμένου ενεργειακού δικτύου της χώρας για «όχι περισσότερο από λίγες εβδομάδες», σύμφωνα με τον Χόρχε Πινιόν, ερευνητή στο Ινστιτούτο Ενέργειας του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Όστιν.

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι αναμένει την πτώση της κομμουνιστικής κυβέρνησης της Κούβας, μέσω οικονομικής ασφυξίας και όχι μέσω στρατιωτικής δράσης, μέσα σε λίγες εβδομάδες. Έχει τονίσει μάλιστα ότι θα αφιερώσει την προσοχή του στην επίτευξη αυτού του στόχου μόλις ολοκληρώσει τον πόλεμο στο Ιράν.

Επικριτές του πετρελαϊκού αποκλεισμού και ειδικοί στο διεθνές δίκαιο έχουν δηλώσει ότι ο ουσιαστικός αποκλεισμός αποτελεί παραβίαση της κουβανικής κυριαρχίας βάσει του διεθνούς δικαίου, καθώς και των διατάξεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που απαγορεύουν τέτοιες ενέργειες εναντίον αμάχων. Ο Τραμπ φάνηκε να αναγνωρίζει την κατάσταση την Κυριακή, λέγοντας ότι «ο κόσμος χρειάζεται θέρμανση και ψύξη και όλα τα άλλα πράγματα που χρειάζεστε».

Σε εκτελεστικό διάταγμα που εκδόθηκε στις 30 Ιανουαρίου, ο Τραμπ χαρακτήρισε την Κούβα «ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή» για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς σε όλες τις αμερικανικές εισαγωγές από οποιαδήποτε χώρα προμηθεύει την Κούβα με πετρέλαιο.

Ο Τραμπ είχε ήδη σταματήσει τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, επί μακρόν βασικό προμηθευτή της Κούβας, μετά τη σύλληψη από τον αμερικανικό στρατό του ισχυρού άνδρα της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον Ιανουάριο. Η απειλή κυρώσεων οδήγησε το Μεξικό και άλλες χώρες να ακυρώσουν προγραμματισμένες παραδόσεις. Εν μέσω ελλείψεων ντίζελ και βενζίνης, η Κούβα έχει υποστεί διακοπές ρεύματος σε όλο το νησί και κλείσιμο σχολείων και νοσοκομείων.

Με πληροφορίες από Washington Post