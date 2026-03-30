Η νέα ρύθμιση εισάγει εξαίρεση από υφιστάμενους περιορισμούς και καθορίζει το πλαίσιο απασχόλησης αποστράτων στην κρατική αμυντική βιομηχανία.

Η δυνατότητα πρόσληψης στρατιωτικών εν αποστρατεία στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) προβλέπεται πλέον με νέα διάταξη που προστίθεται στο άρθρο 8 του νόμου 3978/2011, το οποίο ρυθμίζει τους κανόνες διαφάνειας και δεοντολογίας που εφαρμόζονται στα όργανα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συγκεκριμένα, με την προσθήκη της παραγράφου 5 στο άρθρο 8, προβλέπεται ότι οι περιορισμοί της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση πρόσληψης εν αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενώ τα στελέχη θα κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια με βάση την προϋπηρεσία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. Παράλληλα, προβλέπεται ότι εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων για την απασχόληση συνταξιούχων που προβλέπονται στον νόμο 4387/2016, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα υφίστανται τις σχετικές περικοπές ή περιορισμούς λόγω συνταξιοδότησης.

Η διάρκεια των συμβάσεων, τα απαιτούμενα προσόντα, η διαδικασία επιλογής καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας.

Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 8 του νόμου 3978/2011 αφορά τους κανόνες διαφάνειας και δεοντολογίας που εφαρμόζονται στα στελέχη και στο προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ιδίως σε ό,τι αφορά τις επαφές με εταιρείες που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς αμυντικού εξοπλισμού, την υποχρέωση ενημέρωσης της υπηρεσιακής ιεραρχίας για τέτοιες επαφές, την απαγόρευση αποδοχής δώρων ή άλλων ωφελημάτων, καθώς και τη συμμετοχή σε τεχνικούς διαλόγους, εκθέσεις και ενημερωτικές συναντήσεις για στρατιωτικό εξοπλισμό. Η παράβαση των διατάξεων αυτών συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και επισύρει κυρώσεις ανάλογα με την ιδιότητα του προσωπικού.

Με τη νέα διάταξη, ουσιαστικά δημιουργείται ειδικό καθεστώς για την αξιοποίηση αποστράτων στελεχών στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, με στόχο την αξιοποίηση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας τους σε κρίσιμους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας, χωρίς τους περιορισμούς που ισχύουν σε άλλες περιπτώσεις απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση.