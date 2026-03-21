Συνεχίζεται η άνοδος στις τιμές κατοικιών παρά τα σημάδια κόπωσης που αρχίζουν να εμφανίζονται στην αγορά ακινήτων, σύμφωνα με έρευνα της Focus Bari για λογαριασμό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων. Παρότι επτά στους δέκα πολίτες θεωρούν ότι οι τιμές έχουν πλέον φτάσει κοντά στο «ταβάνι», το 56% εκτιμά ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται τα επόμενα δύο χρόνια.

Η έρευνα καταγράφει ως βασικά χαρακτηριστικά της σημερινής αγοράς τις υψηλές τιμές και τη σημαντική εξάρτηση από ξένους επενδυτές. Δύο στους τρεις πολίτες θεωρούν ότι η ελληνική αγορά ακινήτων θα συνεχίσει να στηρίζεται σε κεφάλαια από το εξωτερικό, ενώ περίπου το 30% πιστεύει ότι η Ελλάδα αποτελεί ελκυστικό επενδυτικό προορισμό για ξένους επενδυτές. Από την πλευρά τους, επαγγελματίες της αγοράς εκτιμούν ότι οι ξένες επενδύσεις έχουν συμβάλει στην έντονη άνοδο των τιμών, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι απαιτήσεις των πωλητών θεωρούνται υπερβολικές.

Παρά την άνοδο των τιμών, οι επαγγελματίες του κλάδου δεν διαπιστώνουν συνθήκες «φούσκας» στην ελληνική αγορά ακινήτων. Σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας διαμεσολάβησης στεγαστικών δανείων IMS, η ελληνική αγορά παραμένει κάτω από το όριο κινδύνου του δείκτη UBS Global Bubble Index, γεγονός που δείχνει ότι η αύξηση των τιμών συνδέεται περισσότερο με τη σταδιακή ανάκαμψη της αγοράς και λιγότερο με κερδοσκοπία ή υπερβολικό δανεισμό.

Καθοριστικό ρόλο για τη ζήτηση κατοικιών εξακολουθούν να παίζουν τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων και το εισόδημα των νοικοκυριών. Δύο στους τρεις Έλληνες δηλώνουν ότι τα επιτόκια επηρεάζουν σημαντικά τη ζήτηση νέων κατοικιών, ενώ η αγορά στεγαστικών δανείων παραμένει ακόμη σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από εκείνα πριν από την οικονομική κρίση. Το 2025 οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων κινήθηκαν περίπου στα 2 δισ. ευρώ, όταν ένα υγιές επίπεδο εκτιμάται στα 4 δισ. ευρώ ετησίως.

Ως επενδυτική επιλογή, τα ακίνητα εξακολουθούν να θεωρούνται ασφαλές καταφύγιο για πολλούς πολίτες, καθώς το 58% τα θεωρεί ασφαλή επένδυση και το 42% πιστεύει ότι διασφαλίζουν πλούτο, αν και ένα 34% αναγνωρίζει ότι η επένδυση σε ακίνητα ενέχει και ρίσκο. Το 28% εκτιμά ότι η τρέχουσα περίοδος είναι κατάλληλη για επενδύσεις στην Ελλάδα, ενώ το 19% δηλώνει ότι είναι πιθανό να αγοράσει ακίνητο μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ζήτησης και των τιμών έπαιξε το πρόγραμμα «Σπίτι μου», που υλοποιήθηκε το 2025, καθώς χωρίς αυτό η ζήτηση και οι τιμές πιθανότατα δεν θα βρίσκονταν στα ίδια επίπεδα. Την ίδια στιγμή, στην Αττική εμφανίζονται ήδη τα πρώτα σημάδια επιβράδυνσης του ρυθμού αύξησης των τιμών.

Ειδικότερα, το 2025 οι τιμές των παλαιότερων κατοικιών αυξήθηκαν κατά 8,1%, έναντι 7,4% των νεόδμητων, κυρίως λόγω της αυξημένης ζήτησης για παλαιότερα ακίνητα μέσω των επιδοτούμενων στεγαστικών δανείων. Στην Αττική, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 6,2% το 2025 έναντι 8,6% το 2024, ενώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 η ετήσια αύξηση περιορίστηκε στο 5,9%, γεγονός που δείχνει ότι η αγορά αρχίζει να επιβραδύνει, χωρίς ωστόσο να ανακόπτεται η ανοδική πορεία των τιμών.