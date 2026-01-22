Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.276,28 μονάδες, με κέρδη 2,16%.

Ισχυρή ανοδική αντίδραση και νέα υψηλά επίπεδα 16 ετών κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Πέμπτη, αφήνοντας πίσω τις ανησυχίες για την επιβολή δασμών και βρίσκοντας στήριξη τόσο στον τραπεζικό κλάδο όσο και σε ισχυρά μη τραπεζικά blue chips.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.276,28 μονάδες, με κέρδη 2,16%. Η συναλλακτική δραστηριότητα εκτινάχθηκε στα 405,6 εκατ. ευρώ, με σημαντικό μέρος του τζίρου να προέρχεται από πακέτα συναλλαγών, γεγονός που αποτυπώνει την ενεργοποίηση ισχυρών χαρτοφυλακίων. Ο συνολικός όγκος διαμορφώθηκε στα 52,2 εκατ. τεμάχια, επιβεβαιώνοντας την ένταση της αγοραστικής διάθεσης. Στο σύνολο του ταμπλό, 99 μετοχές ολοκλήρωσαν με άνοδο, έναντι 35 που κατέγραψαν πτώση, ενώ 69 παρέμειναν αμετάβλητες.

Θετική ήταν η εικόνα και στους επιμέρους δείκτες, με τον τραπεζικό δείκτη να ενισχύεται κατά 1,94% στις 2.651,32 μονάδες, τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης να καταγράφει άνοδο 2,23% στις 5.785,47 μονάδες και τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης να κλείνει με κέρδη 1,7% στις 2.863,30 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι τραπεζικές μετοχές διατήρησαν υψηλά μερίδια στον τζίρο, με την Τράπεζα Πειραιώς, την Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank να συγκεντρώνουν πάνω από το μισό της συνολικής αξίας συναλλαγών. Θετικά κινήθηκε και η Alpha Bank, ενώ η Τράπεζα Κύπρου ξεχώρισε με ισχυρά κέρδη.

Στα μη τραπεζικά blue chips, την κορυφή κατέλαβε η AKTOR, με τη ΔΕΗ να ακολουθεί πολύ κοντά, ενώ η Metlen διέσπασε τον πρόσφατο πτωτικό της κύκλο καταγράφοντας ισχυρό άλμα. Θετική συνέχεια σημείωσαν επίσης η Motor Oil, η Jumbo, η Τιτάν και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ νέα ιστορικά επίπεδα προσέγγισαν η Cenergy και το ΔΑΑ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν η Ελλάκτωρ με ισχυρό ράλι, ο Φουρλής και η Dimand, ενώ θετική εικόνα παρουσίασαν και η ΑΒΑΞ καθώς και η Intralot.