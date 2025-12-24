Στις Σπέτσες οι άμαξες δεν χρησιμοποιούνται μόνο για τουριστικούς λόγους αλλά και ως κύριο μέσο μετακίνησης.

Με νέα απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών θεσπίζεται ένα ενιαίο και αυστηρό πλαίσιο για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων, όπως οι άμαξες με άλογα, σε ολόκληρη τη χώρα.

Η απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζει αναλυτικά τις προϋποθέσεις για τους ηνίοχους, τα ζώα και τα ίδια τα οχήματα, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ευζωίας των ιπποειδών.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται από τον αρμόδιο δήμο και καθορίζει με σαφήνεια την περιοχή στην οποία μπορεί να κινείται το ζωήλατο όχημα. Η άδεια έχει διάρκεια έως τρία έτη και είναι προσωπική και αμεταβίβαστη, ενώ σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη απαιτείται νέα έκδοση. Παράλληλα, τίθενται σαφή ηλικιακά όρια, καθώς ο ηνίοχος δεν πρέπει να έχει υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας του, ενώ τα άλογα ή άλλα ιπποειδή επιτρέπεται να είναι ηλικίας από 4 έως 20 ετών.

Το συγκεκριμένο όριο ηλικίας για τους ηνίοχους προκαλεί ήδη προβληματισμό σε περιοχές όπου τα ζωήλατα οχήματα αποτελούν βασικό στοιχείο της καθημερινότητας και της τοπικής οικονομίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι Σπέτσες, όπου οι άμαξες δεν χρησιμοποιούνται μόνο για τουριστικούς λόγους αλλά και ως κύριο μέσο μετακίνησης. Σε αυτά τα νησιά, μεγάλο μέρος των επαγγελματιών ηνιόχων είναι άνω των 70 ετών, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρά πρακτικά προβλήματα στη συνέχιση της δραστηριότητας.

Η απόφαση προβλέπει επίσης εκτενή λίστα δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας, όπως ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, ιατρική βεβαίωση ικανότητας του ηνιόχου, πιστοποιήσεις για την ασφάλεια της άμαξας και έγγραφα ταυτοποίησης των ζώων. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται και για τις συνθήκες καύσωνα, καθώς απαγορεύεται η κυκλοφορία ζωήλατων οχημάτων σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης.

Η απόφαση που φέρει την υπογραφή του υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου αντικαθιστά παλαιότερο πλαίσιο που ίσχυε από το 2002.