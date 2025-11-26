Το Dnews παρουσιάζει μεγάλες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για προσλήψεις σε φορείς του δημοσίου.

Προσλήψεις ΑΣΕΠ βρίσκονται σε εξέλιξη μέχρι και το τέλος του έτους ενώ ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει η προκήρυξη του ΕΣΥ που θα ενισχύσει τον τομέα της Υγείας.

141 προσλήψεις στον ΑΔΜΗΕ

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας συνολικά εκατόν σαράντα μίας (141) θέσεων προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, και

ειδικότερα των κατωτέρων ειδικοτήτων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2025 ημέρα Kυριακή και ώρα 19:00.

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εβδομήντα πέντε (75) θέσεις.

Θέσεις εργασίας:

Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ - 31 θέσεις,

Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ - 3 θέσεις,

Διπλωματούχοι Ηλεκτρονοικοί Μηχανικοί ΠΕ – 2 θέσεις,

Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ΠΕ - 4 θέσεις,

Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος ΠΕ - 2 θέσεις,

Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί ΠΕ - 1 θέση,

Διπλωνατούχοι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης ΠΕ – 4 θέσεις,

Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι & Αεροναυπηγοί Μηχανικοί ΠΕ - 1 θέση,

Διπλωματούχοι Μεταλλειολόγοι Μεταλουργοί Μηχανικοί ΠΕ - 3 θέσεις,

Πτυχιούχοι Φυσικοί ΠΕ – 4 θέσεις,

Πτυχιούχοι Γεωλόγοι ΠΕ - 2 θέσεις,

Πτυχιούχοι Πληροφορικής ΠΕ - 14 θέσεις,

Πτυχιούχοι Χημικοί ΠΕ - 1 θέση,Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ΠΕ ή Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τπογράφοι Μηχανικοί ΠΕ ή Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί ΠΕ - 3 θέσεις

Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), εξήντα έξι (66) θέσεις.

Ειδικοτήτων απασχόλησης: Πτυχιούχοι Ηλεκρολόγοι Μηχανικοί TΕ – 34 θέσεις,

Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ – 3 θέσεις,

Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί ΤΕ – 1 θέση,

Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί ΤΕ – 4 θέσεις,

Πτυχιούχοι Αυτοματισμοί ΤΕ - 2 θέσεις,

Πτυχιούχοι Μηχανικοί Δομικών Έργων ΤΕ – 3 θέσεις,

Πτυχιούχοι Πληροφορικής ΤΕ - 11 θέσεις,

Πτυχιούχοι Περιβάλλοντος ΤΕ – 2 θέσεις,

Πτυχιούχοι Γεωπονίας ΤΕ - 1 θέση,

Πτυχιούχοι Γραφικών Τεχνών ΤΕ – 1 θέση και

Πτυχιούχοι Νοσηλευτικής ΤΕ ή Πτυχιούχοι Επισκεπτών Υγείας ΤΕ – 4 θέσεις.

20 άτομα στον Ασπρόπυργο

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Ασπροπύργου, που εδρεύει στον Ασπρόπυργο της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής στις εξής ειδικότητες:

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων ΕΙΔ. ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων ΕΙΔ. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και 28/11/2025.

29 προσλήψεις στη Λάρισα

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Λαρισαίων, ειδικοτήτων και με διάρκεια σύμβασης όπως φαίνεται στην Ανακοίνωση.

Οι ειδικότητες: ΤΕ Μηχανικών Ειδ. ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΔΕ Οδηγών Ειδ. ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Τεχνικού Μεταλλικών Κατασκευών, ΔΕ Τεχνικού

Ειδ. ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Ψυκτικών, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, Ειδ. ΔΕΧειριστών Μηχανημάτων Έργου

ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών, Ειδ. ΥΕ Εργατών Ελαιοχρωματιστών

ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών, Ειδ. ΥΕ Εργατών Οικοδομικών Εργασιών

ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών, Ειδ. ΥΕ, Εργατών, Πλακοστρώσεων

Η προθεσμία της υποβολής των αιτήσεων λήγει την 1η Δεκεμβρίου 2025.

40 θέσεις εργασίας στη Θάσο

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από τις 26/11/2025 έως και τις 05/12/2025 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) συνολικού αριθμού σαράντα (40) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου με χρονική διάρκεια επτά (7) μήνες για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, κλάδων / ειδικότητες:

Εννέα (9) άτομα ΔΕ Οδηγών / ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ ΄ ή C΄ κατηγορίας.

Είκοσι έξι (26) άτομα ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων / ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων.

Πέντε (5) άτομα ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων / ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

Οι υποψήφιοι/ες των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Οι υποψήφιοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την Ανακοίνωση και το Παράρτημά της ώστε να συμπληρώσουν σωστά την αίτηση (θα την βρείτε παρακάτω) και να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης και προσκόμισης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

25 προσλήψεις στην ΕΡΤ

Η εν λόγω προκήρυξη απευθύνεται σε υποψήφιους τόσο της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), καλύπτοντας δηλαδή ανάγκες απόφοιτους ΤΕΙ και Λυκείου.

Η επιλογή των προσληφθέντων θα γίνει αποκλειστικά βάσει μοριοδότησης, σύμφωνα με το θεσμοθετημένο σύστημα του ΑΣΕΠ, ενώ οι θέσεις κατανέμονται σε πόλεις ανά την Ελλάδα.

Η πλειονότητα των θέσεων, 23 στον αριθμό, αφορά τον κλάδο των ΤΕ Μηχανικών (Ειδ. ΤΕ Ηλεκτρονικών), ενώ τέσσερις (4) θέσεις καλύπτονται από τον κλάδο ΔΕ Τεχνικού (Ειδ. ΔΕ Ηλεκτρονικών). Οι θέσεις ΤΕ κατανέμονται σε 15 περιφερειακές ενότητες, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού καλούνται να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση στο ΑΣΕΠ, συνοδευόμενη από παράβολο ύψους 15 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 14:00, δίνοντας στους υποψήφιους περίπου δύο εβδομάδες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Νέα προκήρυξη για 276 μόνιμες προσλήψεις στο ΕΣΥ

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας ενισχύεται με νέες μόνιμες προσλήψεις ιατρών, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και της βελτίωσης της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας.

Ειδικότερα, το υπουργείο Υγείας ανακοινώνει την έγκριση της προκήρυξης για 276 θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ, η οποία έρχεται να ενισχύσει κρίσιμες ειδικότητες σε Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία όλης της χώρας.

Οι προσλήψεις αυτές αποτελούν ακόμα μία ουσιαστική παρέμβαση, που εντάσσεται στο συνολικότερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Η προκήρυξη αφορά μόνιμες θέσεις ειδικευμένων ιατρών σε επτά (7) Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες, τη στήριξη των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και κατ' επέκταση του ΕΣΥ.

- 1η ΥΠΕ Αττικής: 23 θέσεις

- 2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου: 71 θέσεις

- 3η ΥΠΕ Μακεδονίας: 31 θέσεις

- 4η ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης: 42 θέσεις

- 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας: 32 θέσεις

- 6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας: 55 θέσεις

- 7η ΥΠΕ Κρήτης: 22 θέσεις

102 μόνιμες προσλήψεις στο ΝΣΚ

Η έναρξη των εξετάσεων έχει οριστεί για την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά έως τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026, στις 15:00, αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ).

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Στον γραπτό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Ελληνική ιθαγένεια ή ιδιότητα ομογενούς χωρίς ελληνική ιθαγένεια, όταν αυτό προβλέπεται από ειδική νομοθεσία.

Είναι ή έχουν υπάρξει δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί.

Έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους.

Διαθέτουν άριστη γνώση μίας από τις εξής ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική ή ιταλική.

ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες)

Η ΟΣΥ προκήρυξε 290 μόνιμες θέσεις οδηγών λεωφορείων.

Οι θέσεις είναι τύπου Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) και από αυτές οι 145 θέσεις αφορούν οδηγούς με εμπειρία και οι επόμενες 145 χωρίς εμπειρία.

Αν και η προκήρυξη καλύπτει κατά προτεραιότητα υποψήφιους με απολυτήριο Λυκείου (ΔΕ), υπάρχει δυνατότητα κάλυψης κενών και από υποψήφιους κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω της πλατφόρμας της ΟΣΥ.

Προθεσμία αιτήσεων έως και 12 Δεκεμβρίου 2025.