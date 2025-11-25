Την άμεση κατάργηση της Προσωπικής Διαφοράς, που περικόπτει βάναυσα το εισόδημα σε δεκάδες χιλιάδες συντάξεις, ζήτησε το Ενιαίο Δίκτυο των Συνταξιούχων.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι 671.584 συνταξιούχοι που εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά, θα λάβουν μόνο το 50% της αύξησης της σύνταξής τους. Όσοι συνταξιούχοι δουν αύξηση, η οποία καλύπτει το 50% έως 99% της προσωπικής τους διαφοράς, θα έχουν καθαρή ωφέλεια τουλάχιστον ίση με το μισό της προσωπικής διαφοράς.

Ειδικότερα μικρές ως ελάχιστες αυξήσεις από 1/1/2026 και για κάθε επόμενο έτος θα πάρουν 671.584 συνταξιούχοι που λαμβάνουν προσωπική διαφορά. Οι συνταξιούχοι θα πάρουν για το 2026 τουλάχιστον τη μισή αύξηση και από το 2027 ολόκληρη.

Οι κατηγορίες που ευνοούνται περισσότερο είναι:

Όσοι έχουν μηδενική προσωπική διαφορά.

Όσοι είχαν μικρή προσωπική διαφορά και αυτή καλύπτεται πλέον από τις αυξήσεις.

Νέοι συνταξιούχοι μετά το 2019, που δεν είχαν προσωπική διαφορά.

Οι ωφελημένοι του νέου συστήματος προσωπικής διαφοράς είναι οι συνταξιούχοι με συντάξεις:

έως 1.200 € και υπόλοιπο διαφοράς έως 50 –55 €.

με διαφορά 100 –150 €, που θα λάβουν τη μισή αύξηση το 2026.

του πρώην ΟΑΕΕ, με διαφορά έως 450 €, που θα λάβουν για πρώτη φορά πραγματική αύξηση.

Παραδείγματα

Αν η αύξηση είναι 30 € και η προσωπική διαφορά 25 €, θα πάρουν 15 €.

Αν η αύξηση είναι 30 € και η διαφορά 5 €, το καθαρό κέρδος θα είναι 25 €.

Αν η αύξηση είναι 30 € και η διαφορά 80 € ή 180 € ή 300 €, θα λάβουν 15 €.

Από τους 671.586 συνταξιούχους οι 53.000 έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς ως 10 ευρώ το οποίο θα μηδενιστεί και θα τους μείνει στην τσέπη μεγαλύτερη από τη μισή αύξηση. Για παράδειγμα συνταξιούχος με σύνταξη 1.000 ευρώ και προσωπική διαφορά 5 ευρώ, δικαιούται αύξηση 24 ευρώ από την οποία στην τσέπη θα μπούν τα 19 ευρώ καθώς τα 5 ευρώ θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά.

Από το 2027 που οι συνταξιούχοι θα παίρνουν ολόκληρες τις αυξήσεις στην τσέπη, το ποσό της προσωπικής διαφοράς, θα παραμείνει ως ξεχωριστό ποσό όπως είναι και σήμερα και δεν πρόκειται να μεταβληθεί ποτέ γιατί οι αυξήσεις θα πηγαίνουν στην εθνική και στην ανταποδοτική σύνταξη χωρίς να συμψηφίζονται με την προσωπική διαφορά.

Άμεση κατάργηση

Την άμεση κατάργηση της Προσωπικής Διαφοράς, που περικόπτει βάναυσα το εισόδημα σε δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους, ζήτησε το Ενιαίο Δίκτυο των Συνταξιούχων. Με νεότερη επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη, το ΕΝΔΙΣΥ επισημαίνει ότι από την σταδιακή κατάργηση του εν λόγω μέτρου, σε βάθος διετίας, θα συνεχίσουν να επιβαρύνονται περίπου 670.000 συνταξιούχοι. Επίσης, το Δίκτυο ζητάει η άμεση κατάργηση της Προσωπικής Διαφοράς να συνοδευτεί από ταυτόχρονη, καταβολή όλων των αυξήσεων (άνω του 13%) που δόθηκαν από την Κυβέρνηση από το 2023 και μετά.

Πρόκειται για αυξήσεις που δεν δόθηκαν σε 1,1 εκατ. συνταξιούχους με θετική Προσωπική Διαφορά, οι οποίοι γι’ αυτό «τιμωρήθηκαν» να έχουν τις ίδιες αποδοχές, παρά το γεγονός ότι βιώνουν και εκείνοι τις δυσάρεστες συνέπειες της δραματικής αύξησης των τιμών των προϊόντων, λόγω πληθωρισμού.

Το ΕΝΔΙΣΥ κάνει λόγο για «πράξη Δικαιοσύνης από την Πολιτεία προς τους συνταξιούχους» και ζητεί από τον πρωθυπουργό να επιληφθεί άμεσα του θέματος.

Υπενθυμίζεται πως το Δίκτυο είχε ζητήσει, με προηγούμενη επιστολή του, την κατάργηση της Προσωπικής Διαφοράς από το 2019, χρονιά επανυπολογισμού των κύριων συντάξεων.