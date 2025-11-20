Η ΕΕΣΥΠ έχει εξελιχθεί στον κεντρικό φορέα ενιαίας διαχείρισης κρίσιμων περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου.

Το 2026 τα έσοδα του Υπερταμείου αναμένεται να διαμορφωθούν στα 322,1 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική πορεία της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) και τον ενισχυμένο ρόλο της στη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας. Η συγκεκριμένη επίδοση αφορά τον κλάδο του πρώην ΤΑΙΠΕΔ και αποτυπώνει την επιτάχυνση των διαδικασιών αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων και την ωρίμανση έργων στρατηγικής σημασίας, τα οποία ενισχύουν σημαντικά τα έσοδα του οργανισμού.

Από την ίδρυσή της και ιδιαίτερα μετά το 2018, όταν της μεταβιβάστηκε μεγάλος αριθμός δημόσιων επιχειρήσεων, η ΕΕΣΥΠ έχει εξελιχθεί στον κεντρικό φορέα ενιαίας διαχείρισης κρίσιμων περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε βασικούς τομείς της εθνικής οικονομίας, συμμετοχές σε εισηγμένες εταιρείες, λιμάνια, αεροδρόμια και χιλιάδες ακίνητα στρατηγικής και οικονομικής σημασίας. Η αξιοποίησή τους λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης, δημιουργώντας συνθήκες για συνέργειες, οικονομίες κλίμακας και συνολική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, με παράλληλη στόχευση στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

Η οικονομική επίδοση της ΕΕΣΥΠ το 2025 καταγράφει υψηλά επίπεδα κερδοφορίας, αγγίζοντας τα 209,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο, με προσδοκίες περαιτέρω αύξησης έως το τέλος της χρονιάς. Οι περισσότερες θυγατρικές του Ομίλου παρουσιάζουν βελτιωμένες επιδόσεις σε σχέση με το 2024, γεγονός που αποδίδεται στις στοχευμένες παρεμβάσεις λειτουργικού μετασχηματισμού και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους.

Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο έτος για την πλήρη εδραίωση της ΕΕΣΥΠ ως Sovereign Wealth Fund. Στο επίκεντρο βρίσκονται η υλοποίηση επενδύσεων μέσω του Επενδυτικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών, η επιτάχυνση μετασχηματισμού των δημόσιων επιχειρήσεων, η αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων και η προώθηση νέων δημοπρατήσεων από το PPF. Μεταξύ των σημαντικών έργων περιλαμβάνονται η ανάπλαση της ΔΕΘ, η είσοδος στρατηγικού επενδυτή στις Ελληνικές Αλυκές, η δημιουργία της μαρίνας Mega Yacht στην Κέρκυρα, καθώς και η συνέχιση της ψηφιακής αποτύπωσης των 36.000 ακινήτων της ΕΤΑΔ, με 1.000 από αυτά να εισέρχονται σε διαδικασία αξιοποίησης.

Παράλληλα, το Υπερταμείο προχωρά στη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας μέσω νέων αντιρρυπαντικών οχημάτων, ενώ ενισχύει την ψηφιακή μετάβαση όλων των διαδικασιών διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας. Το 2026 θα σηματοδοτήσει και την έναρξη εκτεταμένου εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου για τη δημόσια περιουσία, τον αιγιαλό και τις κοινωφελείς περιουσίες, με στόχο μια πιο αποτελεσματική και σύγχρονη δημόσια διοίκηση.