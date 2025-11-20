Η ΕΑΔΕ καλεί τους καταναλωτές να προσεγγίζουν με προσοχή κάθε προωθητική ενέργεια, να αναζητούν πλήρη και ξεκάθαρη ενημέρωση για τις παρεχόμενες καλύψεις και το κόστος τους και να μην επηρεάζονται από προσφορές που συνδέουν την επιλογή ασφαλιστηρίου με δώρα ή άλλα προνόμια.

Την προσοχή των καταναλωτών στις ανεπιθύμητες και ενδεχομένως παραπλανητικές πρακτικές προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων εφιστά η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ).

Η Ένωση παρακολουθεί συστηματικά τους τρόπους διάθεσης ασφαλιστικών υπηρεσιών και επισημαίνει ότι ορισμένες μέθοδοι μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ορθολογική και συμφέρουσα επιλογή κάλυψης από τους πολίτες.

Σύμφωνα με την ΕΑΔΕ, πρόσφατα εντοπίστηκε προωθητική ενέργεια μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, η οποία προβλήθηκε σε μεγάλα μέσα πανελλαδικής εμβέλειας. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης καμπάνιας, νέοι πελάτες λάμβαναν ειδικά δώρα ή προνομιακές υπηρεσίες ως «προνόμιο», υπό την προϋπόθεση ότι θα προχωρούσαν στην αγορά ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Για το θέμα αυτό, η Ένωση έχει ήδη αποστείλει εξώδικη επιστολή προς την εταιρεία που υλοποίησε την προωθητική ενέργεια, ενώ παράλληλα υπέβαλε καταγγελία στη Διεύθυνση Εποπτείας Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος, ζητώντας την άμεση παύση της πρακτικής και την αποτροπή τυχόν επανάληψής της. Η ΕΑΔΕ υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4583/2018, οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων απαγορεύεται να χρησιμοποιούν αθέμιτες, παράνομες ή παραπλανητικές μεθόδους, όπως η παροχή δώρων με στόχο την προσέλκυση πελατών, η παραπλανητική παρουσίαση καλύψεων ή τιμολογίων και η άνιση μεταχείριση καταναλωτών με παρόμοιες ασφαλιστικές ανάγκες.

Όπως τονίζει η Ένωση, τέτοιες πρακτικές ενδέχεται να δημιουργήσουν σύγχυση και να οδηγήσουν τους πολίτες σε επιλογές που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες, θέτοντας σε κίνδυνο την ορθή ασφαλιστική τους προστασία. Για τον λόγο αυτόν, η ΕΑΔΕ καλεί τους καταναλωτές να προσεγγίζουν με προσοχή κάθε προωθητική ενέργεια, να αναζητούν πλήρη και ξεκάθαρη ενημέρωση για τις παρεχόμενες καλύψεις και το κόστος τους και να μην επηρεάζονται από προσφορές που συνδέουν την επιλογή ασφαλιστηρίου με δώρα ή άλλα προνόμια.