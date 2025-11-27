Η ανοδική τάση προήλθε κυρίως από τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, οι οποίες ανήλθαν στα 2,37 δισ. ευρώ και ενισχύθηκαν κατά 8,8%.

Σημαντική άνοδο κατέγραψε η παραγωγή ασφαλίστρων στην ελληνική ασφαλιστική αγορά κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με την έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. Η συνολική παραγωγή διαμορφώθηκε στα 4,42 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης.

Η ανοδική τάση προήλθε κυρίως από τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, οι οποίες ανήλθαν στα 2,37 δισ. ευρώ και ενισχύθηκαν κατά 8,8%, ενώ στις ασφαλίσεις Ζωής η αύξηση ήταν πιο συγκρατημένη, με την παραγωγή να φθάνει τα 2,05 δισ. ευρώ, ενισχυμένη κατά 1,6%.

Η μηνιαία εξέλιξη της παραγωγής, όπως αποτυπώνεται στα σχετικά γραφήματα, δείχνει σταθερή άνοδο καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, με πιο έντονη κινητικότητα προς το τέλος του καλοκαιριού. Τον Σεπτέμβριο, η αγορά σημείωσε αξιοσημείωτη επιτάχυνση, καθώς η παραγωγή του μήνα διαμορφώθηκε σε 522,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 9,4% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024. Οι ασφαλίσεις Ζωής ενισχύθηκαν κατά 13%, ενώ οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών αυξήθηκαν κατά 6,7%.

Η ανάλυση των επιμέρους κλάδων αναδεικνύει διαφοροποιημένες τάσεις. Στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, οι κλάδοι ατυχημάτων, αστικής ευθύνης, πιστώσεων και πυρκαγιών εμφανίζουν σημαντικές ετήσιες μεταβολές, ενώ η αστική ευθύνη οχημάτων – ο μεγαλύτερος κλάδος του τομέα – αυξήθηκε κατά 5,2% και ανήλθε στα 618,1 εκατ. ευρώ. Στον κλάδο Ζωής, το ισχυρότερο ανοδικό μομέντουμ προέρχεται από τα συμβόλαια συνδεδεμένα με επενδύσεις, τα οποία αυξήθηκαν κατά 5,3% σε ετήσια βάση.

Η ΕΑΕΕ σημειώνει ότι η παραγωγή του Σεπτεμβρίου ήταν 31,7% υψηλότερη από εκείνη του Αυγούστου, παρουσιάζοντας αξιόλογη μηνιαία ανάκαμψη. Σε κυλιόμενη δωδεκάμηνη βάση, η συνολική αγορά συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμό 4,8%, με τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών να διατηρούν τον πιο δυναμικό ρυθμό ανόδου, ο οποίος φθάνει το 7,8%.