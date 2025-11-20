Αντίστροφη μέτρηση για τις μεγάλες πληρωμές της επόμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, μπαράζ πληρωμών αναμένεται την επόμενη εβδομάδα με χρήματα να πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων για συντάξεις, επιδόματα ΟΠΕΚΑ, επιδόμα 250 ευρώ και επιστροφή ενοικίου.

Η αρχή θα γίνει με τις συντάξεις Δεκεμβρίου όπου αναμένεται να ξεκινήσουν από την προσεχή Δευτέρα το απόγευμα. Η ανακοίνωση του ΕΦΚΑ αναφέρει πως:

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Όπως συμβαίνει πάντα ωστόσο, τα χρήματα θα εμφανιστούν στα ΑΤΜ την προηγούμενη από την επίσημη ανακοίνωση μέρα. Έτσι η πρώτη πληρωμή θα γίνει το απόγευμα της 24ης Νοεμβρίου και η διαδιακσία θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου.



Η τελευταία ημέρα του μήνα είναι Κυριακή συνεπώς οι πληρωμές των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ θα ξεκινήσει από την Πέμπτη το απόγευμα. Αν και οι πληρωμές γίνονται την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα, και αυτή τη φορά, η πληρωμή θα ξεκινήσει από το απόγευμα της προηγούμενης.

Επίδομα 250 ευρώ

Το επίδομα 250 ευρώ πληρώνεται την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, και πλέον μένουν μόλις 2 εβδομάδες για την πληρωμή. Το επίδομα μπαίνει νωρίτερα στο ΑΤΜ, καθώς, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει, θα είναι ετήσιο και θα πιστώνεται στις 30 Νοεμβρίου. Ωστόσο, επειδή η συγκεκριμένη ημερομηνία πέφτει φέτος Κυριακή, η πληρωμή για το επίδομα 250 ευρώ γίνεται νωρίτερα.

Δικαιούχοι του επιδόματος 250 ευρώ είναι όσοι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που έχουν τεθεί από την ΑΑΔΕ. Βασική προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024. Επίσης, δεν πρέπει να λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη από τον Σεπτέμβριο και μετά. Συγκεκριμένα, για να είναι δικαιούχοι, πρέπει να παίρνουν μόνιμη σύνταξη από τον Σεπτέμβριο, που έγινε και ο τελευταίος υπολογισμός για τον τελικό αριθμό των συνταξιούχων οι οποίοι θα πληρωθούν το οικονομικό βοήθημα ενόψει Χριστουγέννων. Αυτό σημαίνει ότι χαμηλοσυνταξιούχοι και συνταξιούχοι που έχουν έναρξη πληρωμής σύνταξης τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2025 θα είναι δικαιούχοι του συγκεκριμένου επιδόματος την επόμενη χρονιά.

Επιστροφή ενοικίου

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της κρατικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί σε ένα μηνιαίο ενοίκιο σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, καθώς η ΑΑΔΕ μπαίνει στην τελική ευθεία των ελέγχων. Οι δικαιούχοι αναμένεται να δουν τα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, με ορίζοντα την 28η Νοεμβρίου.

Οι διασταυρώσεις που πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ βασίζονται στα στοιχεία των φετινών φορολογικών δηλώσεων και των δηλώσεων μίσθωσης ακινήτων, ώστε να επιβεβαιωθούν τα ενεργά μισθωτήρια και τα ακριβή ποσά των μισθωμάτων. Η διαδικασία είναι αυτόματη και δεν απαιτεί αίτηση ή πρόσθετα δικαιολογητικά από τους ενοικιαστές, καθώς όλα τα δεδομένα αντλούνται από τα δηλωμένα στοιχεία τόσο των ενοικιαστών όσο και των ιδιοκτητών.

Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία ανέρχεται έως τα 800 ευρώ τον χρόνο, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Έτσι, μια οικογένεια με δύο παιδιά που καταβάλλει ενοίκιο 1.000 ευρώ μηνιαίως θα λάβει 900 ευρώ.

Αντίστοιχα, για τη φοιτητική κατοικία το ποσό φτάνει έως τα 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή, με την ενίσχυση να χορηγείται μία φορά όταν περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα στεγάζονται στο ίδιο μίσθιο. Σε περιπτώσεις φοιτητών έως 25 ετών που υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση και έχουν δηλώσει τη μισθωμένη κατοικία ως κύρια, η στέγη αυτή αντιμετωπίζεται ως κύρια κατοικία για τον υπολογισμό της ενίσχυσης. Έτσι, μια οικογένεια που πληρώνει 800 ευρώ για την κύρια κατοικία και 300 ευρώ για φοιτητική στέγη θα λάβει συνολικά 1.100 ευρώ.