Όλα όσα προβλέπει. Η ενεργειακή συμφωνία Ελλάδας - Ουκρανίας υπεγράφη παρουσία Μητσοτάκη, Ζελένσκι και Γκίλφοϊλ.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η Naftogaz της Ουκρανίας υπέγραψαν σήμερα Δήλωση Προθέσεων για την προμήθεια φυσικού αερίου στην αγορά της Ουκρανίας για την περίοδο του χειμώνα, από τον Δεκέμβριο 2025 έως τον Μάρτιο 2026, σηματοδοτώντας ένα ουσιαστικό βήμα στην ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας και της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας.

Οι δυο κρατικές εταιρείες ΔΕΠΑ Εμπορίας και Naftogaz της Ουκρανίας μέσω της εν λόγω συμφωνίας, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον για την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, στο οποίο η ενεργειακή αλληλεγγύη και οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας αναβαθμίζουν την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, και διασφαλίζουν σταθερές ροές φυσικού αερίου κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου.

Στο πλαίσιο της μελλοντικής συμφωνίας, προβλέπεται η μεταφορά ποσοτήτων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του “Route 1”, που διατίθεται από κοινού από τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (TSOs) της Ελλάδας (ΔΕΣΦΑ), της Βουλγαρίας (Bulgartransgaz), της Ρουμανίας (Transgaz), της Μολδαβίας (VestMoldTransgaz) και της Ουκρανίας (GTSOU).

Η Naftogaz Group είναι η κορυφαία, κάθετα ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της Ουκρανίας και θεμέλιος λίθος της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Το χαρτοφυλάκιό της καλύπτει την εξερεύνηση και παραγωγή φυσικού αερίου και πετρελαίου, τη μεταφορά και αποθήκευση, την χονδρική και λιανική προμήθεια, καθώς και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής της είναι η διαφοροποίηση των πηγών και των διαδρομών τροφοδοσίας, αξιοποιώντας αγωγούς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης μέσω της Ukrtransgaz, ενώ η Naftogaz Trading δραστηριοποιείται ενεργά στις διεθνείς αγορές φυσικού αερίου, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Η εταιρεία επενδύει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιλαμβανομένων φωτοβολταϊκών, μικρής κλίμακας LNG, πράσινου υδρογόνου και βιομεθανίου, ενισχύοντας τον ρόλο της Ουκρανίας ως αξιόπιστου ενεργειακού κόμβου και υποστηρίζοντας τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο και σύγχρονο ενεργειακό σύστημα.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας αποτελεί έναν από τους πιο σύγχρονους και ολοκληρωμένους ενεργειακούς ομίλους στην Ελλάδα, με ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εγχώριας ενεργειακής αγοράς και βασικό πυλώνα της εθνικής ενεργειακής ασφάλειας. Το δυναμικό της χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου, ηλεκτρική ενέργεια, παραγωγή ισχύος, ΑΠΕ και εναλλακτικά καύσιμα, όπως υδρογόνο, βιομεθάνιο και small-scale LNG. Στο επίκεντρο της στρατηγικής της βρίσκεται η διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων, με ευέλικτο χαρτοφυλάκιο LNG και ενεργή διεθνή παρουσία. Μέσω της νέας κοινοπραξίας ATLANTIC – SEE LNG TRADE ενισχύει το περιφερειακό LNG trading και τις ενεργειακές διασυνδέσεις, ενώ παράλληλα επενδύει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την πράσινη μετάβαση, διαμορφώνοντας το ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας.

Ο Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, τόνισε: «Η σημερινή υπογραφή της Δήλωσης Προθέσεων μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Naftogaz αποτελεί μια ουσιαστική συνεισφορά στην περιφερειακή ενεργειακή συνεργασία και στην ενσωμάτωση της αγοράς σε μια κρίσιμη συγκυρία. Η παράδοση φυσικού αερίου στην Ουκρανία μέσω ενός αξιόπιστου, πολυεθνικού διαδρόμου, αποτελεί μια «γέφυρα ενέργειας» μεταξύ των υποδομών της Ελλάδας και της Ουκρανίας, στηρίζοντας την ευρύτερη ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Η προμήθεια του Αμερικανικού LNG θα πραγματοποιηθεί μέσω της εταιρείας ATLANTIC – SEE, στην οποία η ΔΕΠΑ μετέχει με 40%, σηματοδοτώντας την προσήλωση της ΔΕΠΑ, στην παροχή πρακτικών και ασφαλών ενεργειακών λύσεων σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Ο Sergii Koretskyi, Διευθύνων Σύμβουλος της Naftogaz, υπογράμμισε: «Η συμφωνία αυτή ανοίγει για εμάς έναν ακόμη αξιόπιστο δρόμο εισαγωγών για τον επερχόμενο χειμώνα. Διευρύνουμε σταθερά τη γεωγραφία των προμηθειών μας, ώστε να διασφαλίσουμε αξιόπιστη θέρμανση για τους Ουκρανούς και να ενισχύσουμε την ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής. Ευχαριστώ τη ΔΕΠΑ Εμπορίας για την προθυμία της να προχωρήσουμε μαζί. Εκφράζω επίσης την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη προς τον Πρόεδρο της Ουκρανίας και την Κυβέρνηση για τη συμβολή τους ώστε να καταστεί δυνατή αυτή η συμφωνία».

Το ευχαριστώ Ζελένσκι σε Μητσοτάκη και Τραμπ

Κατά την υποδοχή του Ζελένσκι ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Η Ουκρανία μπορεί να στηρίζεται στην σταθερή στήριξη της Ελλάδας. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τη χώρα σας και τον λαό σας με κάθε τρόπο. Θα υπογράψουμε σημαντικές συμφωνίες σε ό,τι αφορά την προμήθεια της Ουκρανίας με φυσικό αέριο από την Ελλάδα. Ουσιαστικά ενεργοποιούμε τον Κάθετο Διάδρομο και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι το αέριο θα φτάσει στη χώρα σας τον δύσκολο αυτό χειμώνα».

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε την ελληνική πλευρά, υπενθυμίζοντας την κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ουκρανία αναμένεται να έχει έναν δύσκολο χειμώνα. «Είναι πολύ σημαντική αυτή η στήριξή σας, αυτόν τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, με καθημερινές επιθέσεις κατά αμάχων», είπε.

Αναλυτικά, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε: «Ευχαριστώ αγαπητέ Κυριάκο, για τα θερμά λόγια και τη στήριξή σου.

Αγαπητέ Εξοχότατε, κύριε Πρωθυπουργέ, αξιότιμοι παρόντες δημοσιογράφοι, αγαπητέ λαέ της Ελλάδος, πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω από την πλευρά όλου του ουκρανικού λαού για τη θέση αρχής και τη στήριξη της Ελλάδας του αγώνα μας σε αυτόν τον πόλεμο, των ανθρώπων μας, της ανεξαρτησίας μας, της εδαφικής μας ακεραιότητας.

Η Ελλάδα από τις πρώτες μέρες της εισβολής, πλήρους κλίμακας εισβολής και εδώ πάνω από τρία μας βοηθάει, συμμετέχει σε κοινές εργασίες μαζί με την Ευρώπη και με άλλους εταίρους για να πετύχουμε εκείνες τις προϋποθέσεις για να είναι δυνατή η ειρήνη. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την στήριξή σας.

Σήμερα έχουμε πολύ σημαντικές συνομιλίες και συνεργασίες. Είναι η υπογραφή της προμήθειας του αερίου στην Ουκρανία. Καθημερινώς κάθε βράδυ οι Ρώσοι χτυπάνε τις κρίσιμες υποδομές μας και τα σημεία ενέργειας. Οι περισσότεροι ηλεκτρικοί θερμοηλεκτρικοί σταθμοί στην Ουκρανία, οι πηγές του αερίου έγιναν στόχοι για τους βαλλιστικούς πυραύλους για τα drones, μη επανδρωμένα ιρανικά drones και κορεάτικους πυραύλους.

Ανανεώνουμε κάθε φορά τις υποδομές μας, τις οποίες καταστρέφουν οι Ρώσοι, αλλά απαιτεί χρόνο, απαιτεί πολλές προμήθειες, απαιτεί εξοπλισμό για να καλύψουμε εκείνα που είχαν καταστραφεί από τους Ρώσους. Οι συνομιλίες μας και η συνεργασία μας με την Ελλάδα σήμερα είναι ένα σημαντικό μέρος του ενεργειακού πακέτου για να στηρίξουμε την Ουκρανία με το απαραίτητο αέριο».

Συνεχίζοντας ο Ουκρανός πρωθυπουργός, τόνισε τα εξής; «Αγαπητέ φίλε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω εσένα προσωπικά εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ και όλους όσοι συμμετείχαν, να γίνει πραγματικότητα αυτό το σχέδιο. Οι προμήθειες του αερίου θα έχει ξεκινήσει τον Ιανουάριο. Είναι πολύ σημαντικό ότι στο πρώτο τρίμηνο θα εφαρμοστεί το σχέδιο. Επίσης έχουμε κανονίσει για άλλες πολύ γρήγορες προμήθειες αερίου και στο μακροπρόθεσμο.

Σήμερα ενημέρωσα τον κ. Πρωθυπουργό και οι επικεφαλής των εταιρειών μας και ο κ. Πρωθυπουργός έχει ήδη πει ότι υπάρχουν συμφωνίες, ήδη έτοιμες μέσα και ευχαριστούμε και τις αμερικανικές εταιρείες και τα υπουργεία και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για να γίνει πραγματικότητα. Μέσω της Ελλάδας θα μπορούμε να λαμβάνουμε αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ευχαριστούμε τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Επίσης, σήμερα ενημέρωσα τον κ. Πρωθυπουργό για την κατάσταση και στο μέτωπο και τις προοπτικές και δυνατότητες μας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για να κλείσουμε διπλωματικά, να βοηθήσουμε να τελειώσουμε αυτόν τον πόλεμο.

Η θέση κλειδί είναι η συνεχής πίεση προς την Ρωσία, η οποία ήταν εκείνη που ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο και έκανε τα πάντα για να παρατείνεται. Όλες οι δεκάδες δυνατότητες για να γίνει κατάπαυση πυρός έχουν απορριφθεί από την ρωσική πλευρά, οπότε η Ρωσία αξίζει τις περαιτέρω κυρώσεις και είμαστε θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι στην Ελλάδα για την στήριξη των σχετικών αποφάσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, εκτιμούμε ότι η Ελλάδα στηρίζει τις πρωτοβουλίες μας, ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες για να γυρίσουν τα απαχθέντων παιδιά στην Ουκρανία, που είχαν απαχθεί από την Ρωσία.

Επίσης, στο θέμα των αιχμαλώτων πολέμου είναι ένα ευαίσθητο θέμα για εμάς, υπάρχουν αιχμάλωτοι πολέμου που κρατούνται από την Ρωσία από το 2014.

Εκείνη την χρονιά είχε ξεκινήσει η επίθεση, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και από τότε προσπαθούμε να γυρίσουμε όλους τους ενήλικους, αλλά και τα παιδιά στο σπίτι και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε όλες τις καταστάσεις με τα ονόματα και θα είμαστε ευγνώμονες στην Ελλάδα αν βοηθήσει.

Ξεχωριστά θα ήθελα να ευχαριστήσω για την στήριξη από την Ελλάδα της ευρωπαϊκής πορείας για την Ουκρανία. Είναι ένα μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας για όλη την Ευρώπη, πρώτα απ’ όλα γεωπολιτική και οικονομική ασφάλεια.

Αυτός ο πόλεμος, υπάρχουν πολλές προκλήσεις, ενεργητικές, λογιστικές, ανάγκη να αναπτύξουμε την παραγωγή και εμείς επίσης περιμένουμε από την Ελλάδα την συμμετοχή της στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας με συμμετοχή των ελληνικών εταιρειών μετά τον πόλεμο.

Σήμερα παρουσιάσαμε στην Ελλάδα τις δυνατότητες μας στις σύγχρονες παραγωγές αμυντικών όπλων. Η Ουκρανία αμύνεται σε αυτόν τον πόλεμο, αλλά ανέπτυξε πολλά όπλα με τα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε. Δόξα στην Ουκρανία».