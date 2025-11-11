Το Δικαστήριο έκρινε ότι η απαίτηση του Δημοσίου για επιστροφή της ενίσχυσης είχε πλέον παραγραφεί.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκανε δεκτή την έφεση του Αγροτικού – Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Δαμαριώνα Νάξου, ακυρώνοντας καταλογισμό ύψους 156.000 ευρώ που είχε επιβληθεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με την απόφαση 610/2025, το Δικαστήριο έκρινε ότι η απαίτηση του Δημοσίου για επιστροφή της ενίσχυσης είχε πλέον παραγραφεί, καθώς η Διοίκηση εξέδωσε την πράξη καταλογισμού το 2020, δηλαδή πολλά χρόνια μετά τη λήξη των μακροχρόνιων υποχρεώσεων της επένδυσης.

Η υπόθεση αφορούσε επενδυτικό σχέδιο «εκσυγχρονισμού ελαιουργείου», το οποίο είχε ενταχθεί το 2006 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου». Η επιχείρηση έλαβε ενίσχυση 156.000 ευρώ, με την υποχρέωση να τηρεί συγκεκριμένους όρους για πέντε έτη μετά την ολοκλήρωση του έργου. Το 2013 διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος, ο οποίος εντόπισε παρατυπίες σχετικά με τη δυναμικότητα του ελαιοτριβείου, τις άδειες λειτουργίας, τον εξοπλισμό και το προσωπικό.

Παρότι τα ευρήματα θεωρήθηκαν σοβαρά από τις ελεγκτικές αρχές, το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι η διοικητική διαδικασία αναζήτησης της ενίσχυσης έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί εντός του ανώτατου ορίου των οκτώ ετών, όπως προβλέπει ο Κανονισμός 2988/1995. Οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού είχαν λήξει το 2011, επομένως η τελική προθεσμία παραγραφής εξέπνεε το 2019. Η πράξη καταλογισμού του 2020 θεωρήθηκε εκπρόθεσμη και, κατά συνέπεια, η αξίωση του Δημοσίου παραγεγραμμένη.

Έτσι, το Δικαστήριο ακύρωσε τον καταλογισμό και έκανε δεκτή την έφεση του Συνεταιρισμού, ενώ δεν εξέτασε τους υπόλοιπους λόγους της προσφυγής, καθώς η παραγραφή κρίθηκε επαρκής για την πλήρη ανατροπή της αρχικής απόφασης.