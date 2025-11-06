Υπάρχουν υπόνοιες ότι οι εταιρίες μπορεί να έχουν συμφωνήσει να μην ανταγωνίζονται σε ορισμένα παράγωγα, να έχουν συντονίσει τιμές ή να έχουν ανταλλάξει εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε επίσημη έρευνα κατά των Deutsche Börse και Nasdaq για πιθανή αντι-ανταγωνιστική σύμπραξη στον τομέα της εισαγωγής, διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης χρηματοοικονομικών παραγώγων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Οι δύο κολοσσοί των χρηματοπιστωτικών αγορών βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Βρυξελλών, που εξετάζουν εάν συντόνισαν τη συμπεριφορά τους σε αγορές όπου θα έπρεπε να ανταγωνίζονται.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, υπάρχουν υπόνοιες ότι οι εταιρίες μπορεί να έχουν συμφωνήσει να μην ανταγωνίζονται σε ορισμένα παράγωγα, να έχουν μοιράσει τη ζήτηση, να έχουν συντονίσει τιμές ή να έχουν ανταλλάξει εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες. Αν οι υποψίες αυτές επιβεβαιωθούν, η πρακτική θα συνιστά παραβίαση των αυστηρών κανόνων της ΕΕ κατά των καρτέλ, με άμεσες συνέπειες για την εύρυθμη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς και την προστασία επενδυτών, επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Η έρευνα εντάσσεται στη μακροπρόθεσμη προσπάθεια της ΕΕ να διασφαλίσει ένα δίκαιο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, κρίσιμο για τη λειτουργία μιας πλήρως ενοποιημένης Κεφαλαιαγοράς και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η Κομισιόν διευκρίνισε ότι η έναρξη της διαδικασίας δεν προδικάζει το αποτέλεσμά της, ωστόσο η υπόθεση θα εξεταστεί κατά προτεραιότητα.

Η διερεύνηση ξεκινά επίσημα μετά τους αιφνιδιαστικούς ελέγχους που πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής τον Σεπτέμβριο του 2024 στα γραφεία των δύο ομίλων. Η κίνηση αυτή είχε γίνει στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας για πιθανές εναρμονισμένες πρακτικές στην αγορά παραγώγων, έναν κλάδο κρίσιμο για τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Οι Deutsche Börse και Nasdaq έχουν ηγετικό ρόλο στον χώρο. Η γερμανική Deutsche Börse ελέγχει την Eurex, τη μεγαλύτερη αγορά παραγώγων στον ΕΟΧ, ενώ η Nasdaq, με έδρα τις ΗΠΑ, λειτουργεί μεγάλα χρηματιστήρια σε Ευρώπη και Αμερική, προσφέροντας υπηρεσίες εισαγωγής, διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης.

Οι έρευνες για παραβιάσεις ανταγωνισμού δεν έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα· η διάρκειά τους εξαρτάται από την πολυπλοκότητα των υποθέσεων και τον βαθμό συνεργασίας των εμπλεκομένων. Η Κομισιόν έχει ήδη ενημερώσει τα κράτη μέλη για το άνοιγμα της διαδικασίας, η οποία συγκεντρώνει αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς αγγίζει την καρδιά της λειτουργίας των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.