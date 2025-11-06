Διεθνές είναι το ενδιαφέρον για τη διήμερη συνάντηση της Διακυβερνητικής Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια, στην Αθήνα.

Διεθνές ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι εργασίες της Διακυβερνητικής Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) που πραγματοποιούνται σήμερα και αύριο στην Αθήνα, με συμμετοχή 4 υπουργών της κυβέρνησης Τραμπ, εκπροσώπων 25 ευρωπαϊκών χωρών και υψηλόβαθμων στελεχών πολυεθνικών και ελληνικών ενεργειακών επιχειρήσεων.

Παρακολουθείστε ζωντανά:

{https://www.youtube.com/watch?v=GnqdumV9V9A}

Στο επίκεντρο των εργασιών τίθεται ο εφοδιασμός των χωρών της ΝΑ Ευρώπης με φυσικό αέριο, υπό το φως των αποφάσεων της ΕΕ για σταδιακή απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ έως το τέλος του 2027, εξελιξη που δημιουργεί κενό εφοδιασμού στην περιοχή.

Το ενδιαφέρον των ΗΠΑ αφορά, κατά κύριο λόγο, στην προώθηση υγροποιημένου φυσικού αερίου από την άλλη όχθη του Ατλαντικού, μέσω των υποδομών αεριοποίησης του ελληνικού συστήματος (σταθμοί ΥΦΑ Ρεβυθούσας και Αλεξανδρούπολης) και του δικτύου των διεθνών διασυνδέσεων που εξασφαλίζουν πρόσβαση στις χώρες της περιοχής, μέχρι και την Ουκρανία.

Στις εργασίες θα μετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Doug Burgum, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, ο υφυπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους, Michael Rigas, ο υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών αρμόδιος για την Οικονομική ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Jacob Helberg, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Kimberly Guilfoyle. Επίσης, εκπρόσωποι εταιρειών, όπως οι Chevron, ExxonMobil, Cheniere, Google, DTEK, Westinghouse, Venture Global LNG, Excelerate Energy, Baker Hughes, Cheniere, Woodside Energy, Global Vision, Concelex, Italgas, Amazon, E-INFRA, ConocoPhillips, LNG Allies και EQT. Και από ελληνικής πλευράς οι ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, Gastrade, Energean, HelleniQ Energy.