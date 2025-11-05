Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Aktor, η νέα εταιρεία ιδρύθηκε με μετόχους την Aktor Energy Μονοπρόσωπη Α.Ε., 100% θυγατρική του Ομίλου Aktor, η οποία κατέχει ποσοστό 60%, και τη ΔΕΠΑ Α.Ε., με ποσοστό 40%.

Η Aktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων επιβεβαίωσε σήμερα, με ανακοίνωσή της προς το επενδυτικό κοινό, τη σύσταση της εταιρείας «ATLANTIC – SEE TRADE LNG A.E.», με αντικείμενο την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ελλάδα και την περαιτέρω εμπορία του στο εξωτερικό.

Στο θέμα αναφέρθηκε εκτενώς η σημερινή στήλη Market Maven του Dnews.gr.

Η επιβεβαίωση της νέας συνεργασίας ήρθε ως απάντηση σε σημερινά δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού Τύπου που αναφέρονταν στη στρατηγική σύμπραξη των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής στρατηγικής της νέας εταιρείας ήδη εξετάζονται επενδυτικές επιλογές και πιθανές συνεργασίες, χωρίς ωστόσο να έχει συναφθεί καμία οριστική συμφωνία μέχρι σήμερα. Ο Όμιλος Aktor ξεκαθαρίζει ότι σε περίπτωση σημαντικών εξελίξεων θα υπάρξει άμεση ενημέρωση, όπως προβλέπεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και ειδικότερα το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι η ανακοίνωση πραγματοποιείται σε συνέχεια σχετικού ερωτήματος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βάσει των προβλέψεων του ευρωπαϊκού κανονισμού για την κατάχρηση αγοράς (ΕΕ 596/2014).