Η Αθήνα αποτελεί «στολίδι» της Ευρώπης και μια από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου, με την ιστορία της να φτάνει ως το 3.200 π.Χ. Μέσα από την πάροδο του χρόνου από ένα μικρό χωριό στους πρόποδες της Ακρόπολης η «μήτρα του δυτικού πολιτισμού» μετατράπηκε σε πρωτεύουσα της Ελλάδας.

Αν και στην Αθήνα μπορούμε να αντικρίσουμε καλαίσθητες συνδυασμένες εικόνες όλων των ιστορικών φάσεών της, η σημερινή της όψη είναι αποτέλεσμα της απότομης αστικοποίησης και μετακίνησης αγροτικού πληθυσμού κατά την δεκαετία του 1950.

Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή της αντιπαροχής και η εγκατάσταση της βιομηχανίας, διευκόλυνε την πληθυσμιακή έκρηξη στο πολεοδομικό συγκρότημα της πρωτεύουσας μετατρέποντάς το σε «υποδοχέα» χιλιάδων μελλοντικών κατοίκων.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την πυροδότηση της οικοδομικής δραστηριότητας, προσελκύοντας σημαντικό ποσοστό επενδύσεων ενώ η άναρχη, βιαστική ανοικοδόμηση και η απουσία συγκροτημένου πολεοδομικού σχεδιασμού, οδήγησε στην κατεδάφιση του μεγαλύτερου μέρους των νεοκλασικών κτιρίων της Αθήνας.

Η τότε έξαρση της ανέγερσης οικοδομών, ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή για τα δεδομένα της Ευρώπης και η ανάγκη για να στεγαστεί μεγάλος αριθμός ανθρώπων - φτηνά και γρήγορα - οδήγησε στην εμπορευματοποίηση του τομέα των πολυκατοικιών.

Η ανακαίνιση σπιτιού από την εταιρία GK Constructions

Η ανακαίνιση σπιτιού είναι μια διαδικασία που επιβάλλεται λόγων των συνθηκών. Είναι λογικό είναι πως όλες οι κατοικίες και τα διαμερίσματα που χτίστηκαν εδώ και χρόνια, με το πέρασμα του χρόνου, να έχουν υποστεί φυσική φθορά και να χρειάζονται συντήρηση ανά χρονικά διαστήματα. Για τον λόγο αυτό οι ιδιοκτήτες τους προβαίνουν στην μερική ή στην ολική ανακαίνισή των οικημάτων τους.

Επιπλέον, ο οικοδομικός γιγαντισμός, σε συνδυασμό με την μεγάλη φορολογική επιβάρυνση των ακινήτων που έχει επιβληθεί τα τελευταία χρόνια, κάνουν την ανακαίνιση των σπιτιών στην Αθήνα, κάτι παραπάνω από απαραίτητη.

Ιδιαίτερα δε σε περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες επιθυμούν να πουλήσουν ή να νοικιάσουν την οικία τους, προβαίνουν στην ανακαίνισή της διότι με τον τρόπο αυτό καταφέρνουν να μεγιστοποιήσουν την αξία της.

Λόγω της μεγάλης έλλειψης ακινήτων από την αγορά, όλο και πιο πολύς κόσμος προσπαθεί να διευρύνει τους τρόπους αύξησης του εισοδήματός του. Έτσι πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων στην Αττική ανακατασκευάζουν και αναμορφώνουν την ιδιοκτησία τους για να την υπενοικιάσουν μέσω της υπηρεσίας AirBnB η οποία και αποτελεί παγκόσμια πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Υπάρχει πλέον πληθώρα εταιρειών που αναλαμβάνουν την μερική ή ολική ανακαίνιση χώρων (πχ. ανακαίνιση κουζίνας), την επισκευή και την διαμόρφωση κατοικιών στην Αθήνα. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως είναι όλες ικανές να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ιδιοκτητών των ακινήτων.

Η εταιρεία που θα αναλάβει το έργο θα πρέπει να να προτείνει έξυπνες λύσεις ανακαίνισης και επέκτασης σπιτιών, η αποπεράτωση των εργασιών να πραγματοποιείται στα πλαίσια του προσυμφωνημένου χρονικού σχεδιασμού, οι συνεργάτες της να είναι έμπειροι και ενήμεροι για τις τελευταίες τάσεις στον χώρο της ανακαίνισης, οι εργασίες να χαρακτηρίζονται από τεχνική αρτιότητα και όλα αυτά σε κόστος ανταγωνιστικό.

Η κατασκευαστική εταιρία GK Constructions εξειδικεύεται στην ανακαίνιση σπιτιού και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης που αναβαθμίζουν και ανανεώνουν ριζικά τον χώρο σας αλλά και τη βιοτική σας εμπειρία μέσα στο νέο σας σπίτι. Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της ανακαίνισης και 400+ ολοκληρωμένα έργα ανακαίνισης, εγγυόμαστε υψηλή ποιότητα και άριστα αποτελέσματα σε κάθε έργο ανακαίνισης που αναλαμβάνουμε.