Η δράση της ΔΥΠΑ επιχορηγεί με 17.000 ευρώ τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας 30–59 ετών ενώ η καταβολή γίνεται σε τρεις δόσεις.

Άρχισε η καταβολή της πρώτης δόσης της επιχορήγησης του προγράμματος της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 30-59 ετών, με έμφαση στις γυναίκες.

Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών ελέγχου, η ΔΥΠΑ προχώρησε στην καταβολή της πρώτης δόσης ύψους 4.600 ευρώ, η οποία πιστώνεται σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.Η αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2025 και εντάχθηκαν συνολικά 10.055 δικαιούχοι σε όλη τη χώρα.

Η δράση επιχορηγεί με 17.000 ευρώ τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας 30–59 ετών, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Μέσω του προγράμματος, ενισχύονται νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, προωθείται η αυτοαπασχόληση και ενδυναμώνεται η βιώσιμη ανάπτυξη και η τοπική οικονομία. Με την ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι δικαιούχοι λαμβάνουν επιχορήγηση διάρκειας 12 μηνών, με εκκίνηση κατά την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησής τους.

Το συνολικό ποσό των 17.000 ευρώ καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

- 1η δόση: 4.600 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

- 2η δόση: 6.200 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου

•- 3η δόση: 6.200 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 170.941.273 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» 2021–2027.