Η δημιουργία επαγγελματικού ΑΦΜ, η τήρηση βιβλίων και η έκδοση παραστατικών για ό,τι προσφέρουν ή λαμβάνουν βοηθά στην απόδειξη νομιμότητας και αποτρέπει την επιβολή προστίμων.

Για τους influencers, η τήρηση των φορολογικών κανόνων είναι πλέον απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να αποφευχθούν πρόστιμα και έλεγχοι από τις αρχές. Η δραστηριότητά τους θεωρείται επιχειρηματική, επομένως η σωστή καταγραφή και δήλωση όλων των εσόδων και παροχών αποτελεί βασικό βήμα. Κάθε συνεργασία, διαφημιστική ανάρτηση, παροχή προϊόντος ή υπηρεσίας από εταιρείες πρέπει να τιμολογείται και να δηλώνεται, ακόμη κι αν δεν υπάρχει χρηματική συναλλαγή αλλά ανταλλαγή αξίας. Η δημιουργία επαγγελματικού ΑΦΜ, η τήρηση βιβλίων και η έκδοση παραστατικών για ό,τι προσφέρουν ή λαμβάνουν βοηθά στην απόδειξη νομιμότητας και αποτρέπει την επιβολή προστίμων.

Η διατήρηση αρχείου με συμβόλαια, μηνύματα συνεργασίας, αποδείξεις και ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι αναγκαία, καθώς τα στοιχεία αυτά μπορεί να ζητηθούν από τη φορολογική διοίκηση, ειδικά όταν οι έλεγχοι πλέον αντλούν δεδομένα και από τα social media. Κάθε δαπάνη που αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα, όπως εξοπλισμός, φωτογραφίσεις, ταξίδια που σχετίζονται με συνεργασίες και διαφημιστικές καμπάνιες, μπορεί να δηλωθεί για έκπτωση φόρου, αρκεί να υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά. Από την άλλη πλευρά, προσωπικές δαπάνες δεν μπορούν να ενταχθούν στα επαγγελματικά έξοδα, γι’ αυτό και χρειάζεται προσοχή στη διαχείριση του περιεχομένου και των αποδείξεων.

Η συνεργασία με λογιστή που έχει εμπειρία σε ψηφιακά επαγγέλματα αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς μπορεί να καθοδηγήσει σωστά σε θέματα ΦΠΑ, πλατφορμών πληρωμών, δηλώσεων και προθεσμιών. Επίσης, η γνώση των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από έσοδα του εξωτερικού, χορηγίες, affiliate links και συνεργασίες με πλατφόρμες είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι οι αρχές έχουν πλέον εργαλεία για να εντοπίζουν αδήλωτα εισοδήματα.

Τέλος, η διαφάνεια στις συνεργασίες και η σαφής αναφορά τους στις πλατφόρμες — όπου απαιτείται από τους κανόνες των social media και την ελληνική νομοθεσία — συμβάλλουν στη νομιμότητα και στην προστασία της επαγγελματικής εικόνας του influencer. Με συστηματική οργάνωση, πλήρη καταγραφή των οικονομικών συναλλαγών και σωστή φορολογική συμμόρφωση, οι influencers μπορούν να δραστηριοποιούνται με ασφάλεια και να αποφεύγουν δυσάρεστες κυρώσεις.