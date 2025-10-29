Οι τράπεζες εκτιμούν ότι η ανοδική τάση στα επιχειρηματικά δάνεια θα συνεχιστεί κατά το δ΄ τρίμηνο του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) κατά το γ΄ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία των τραπεζών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, ενώ οι συνολικοί όροι δανεισμού εμφάνισαν μια ήπια χαλάρωση. Παράλληλα, καταγράφηκε αύξηση της συνολικής ζήτησης για επιχειρηματικά δάνεια, εξέλιξη που αποδίδεται τόσο στις αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες όσο και στη διεύρυνση των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι η ανοδική αυτή τάση θα συνεχιστεί και κατά το δ΄ τρίμηνο του έτους.

Η χαλάρωση των όρων χορήγησης δανείων προς τις επιχειρήσεις συνδέεται κυρίως με την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών, γεγονός που οδήγησε σε περιορισμό των περιθωρίων κέρδους, κυρίως στα συνήθη επιχειρηματικά δάνεια. Παρά τις μεταβολές αυτές, το ποσοστό των απορριφθεισών αιτήσεων δανείων από επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Όσον αφορά τα νοικοκυριά, τα κριτήρια χορήγησης τόσο των στεγαστικών όσο και των καταναλωτικών δανείων παρέμειναν σταθερά το ίδιο διάστημα. Ωστόσο, οι συνολικοί όροι για τα στεγαστικά δάνεια έγιναν ελαφρώς αυστηρότεροι, ενώ για τα καταναλωτικά δάνεια δεν σημειώθηκε καμία ουσιαστική μεταβολή.

Η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια συνέχισε την πτωτική της πορεία, με τις αιτήσεις των νοικοκυριών προς τα πιστωτικά ιδρύματα να μειώνονται για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Αντίθετα, τα καταναλωτικά δάνεια κατέγραψαν αύξηση στη ζήτηση, κυρίως λόγω αυξημένων χρηματοδοτικών αναγκών. Οι τράπεζες προβλέπουν ότι κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025 η ζήτηση τόσο για στεγαστικά όσο και για καταναλωτικά δάνεια θα παραμείνει σε σταθερά επίπεδα, ενώ η αναλογία απορριφθεισών αιτήσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη.