Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ότι οι αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων δεν δεσμεύουν το Ελεγκτικό Συνέδριο όταν αυτό εξετάζει τη δημοσιονομική ευθύνη ενός υπαλλήλου ή το ύψος του ελλείμματος που έχει προκαλέσει στο Δημόσιο.
Η υπόθεση αφορούσε αίτηση αναίρεσης κατά απόφασης του Πρώτου Τμήματος, η οποία είχε απορρίψει αγωγή βασισμένη στις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού. Η Ολομέλεια απέρριψε την αίτηση, κρίνοντας ότι το Πρώτο Τμήμα εφάρμοσε σωστά το νόμο και τις διατάξεις για το δεδικασμένο.
Σύμφωνα με την απόφαση, η προηγούμενη αμετάκλητη κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είχε ήδη καθορίσει με νομική βεβαιότητα τη νομιμότητα της καταλογιστικής απόφασης, την ευθύνη της αναιρεσείουσας, καθώς και το ύψος του ελλείμματος. Αυτό σημαίνει ότι κανένα άλλο δικαστήριο δεν μπορεί να επανεξετάσει το ίδιο ζήτημα.
Η Ολομέλεια ξεκαθάρισε επίσης ότι μια μεταγενέστερη ποινική απόφαση, η οποία υπολόγισε τη ζημία του Δημοσίου σε μικρότερο ποσό, δεν μπορεί να επηρεάσει την κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο είναι, όπως τονίστηκε, το μόνο αρμόδιο – βάσει του Συντάγματος – να αποφασίζει για τις ευθύνες που προκύπτουν από τον έλεγχο των δημόσιων λογαριασμών.
Με την απόφαση αυτή, το Ελεγκτικό Συνέδριο επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον ανεξάρτητο ρόλο του στη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και του δημόσιου χρήματος.
Παραδείγματα
- Ένας δημόσιος υπάλληλος κατηγορείται ότι προκάλεσε έλλειμμα 50.000 ευρώ στα ταμεία μιας υπηρεσίας. Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει τους λογαριασμούς και αποφασίζει ότι ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος και πρέπει να επιστρέψει το ποσό. Αργότερα, ένα ποινικό δικαστήριο εξετάζει την ίδια υπόθεση και, για λόγους που αφορούν το ποινικό δίκαιο (π.χ. αμφιβολίες για δόλο ή διαφορετικό υπολογισμό ζημίας), αποφασίζει ότι η ζημία ήταν μικρότερη — π.χ. 20.000 ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση, η κρίση του ποινικού δικαστηρίου δεν δεσμεύει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το Συνέδριο μπορεί να διατηρήσει την αρχική του απόφαση για το ποσό των 50.000 ευρώ, αφού είναι το μόνο αρμόδιο δικαστήριο για να κρίνει ζητήματα δημοσιονομικής ευθύνης.
- Ένας πρώην διαχειριστής δήμου ελέγχεται για κακοδιαχείριση κονδυλίων. Το Ελεγκτικό Συνέδριο καταλογίζει εις βάρος του 100.000 ευρώ, κρίνοντας ότι το ποσό αυτό λείπει από τα ταμεία. Χρόνια αργότερα, το ποινικό δικαστήριο τον απαλλάσσει λόγω αμφιβολιών, θεωρώντας ότι δεν αποδείχθηκε δόλος. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να αναιρέσει ή να μειώσει τον καταλογισμό. Η απόφαση του ποινικού δικαστηρίου αφορά το αν ο άνθρωπος αυτός είναι ποινικά ένοχος, ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει μόνο αν υπάρχει οικονομική ζημία για το Δημόσιο και ποιος ευθύνεται να την καλύψει.