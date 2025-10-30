Με την απόφαση αυτή, το Ελεγκτικό Συνέδριο επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον ανεξάρτητο ρόλο του στη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και του δημόσιου χρήματος.

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ότι οι αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων δεν δεσμεύουν το Ελεγκτικό Συνέδριο όταν αυτό εξετάζει τη δημοσιονομική ευθύνη ενός υπαλλήλου ή το ύψος του ελλείμματος που έχει προκαλέσει στο Δημόσιο.

Η υπόθεση αφορούσε αίτηση αναίρεσης κατά απόφασης του Πρώτου Τμήματος, η οποία είχε απορρίψει αγωγή βασισμένη στις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού. Η Ολομέλεια απέρριψε την αίτηση, κρίνοντας ότι το Πρώτο Τμήμα εφάρμοσε σωστά το νόμο και τις διατάξεις για το δεδικασμένο.

Σύμφωνα με την απόφαση, η προηγούμενη αμετάκλητη κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είχε ήδη καθορίσει με νομική βεβαιότητα τη νομιμότητα της καταλογιστικής απόφασης, την ευθύνη της αναιρεσείουσας, καθώς και το ύψος του ελλείμματος. Αυτό σημαίνει ότι κανένα άλλο δικαστήριο δεν μπορεί να επανεξετάσει το ίδιο ζήτημα.

Η Ολομέλεια ξεκαθάρισε επίσης ότι μια μεταγενέστερη ποινική απόφαση, η οποία υπολόγισε τη ζημία του Δημοσίου σε μικρότερο ποσό, δεν μπορεί να επηρεάσει την κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο είναι, όπως τονίστηκε, το μόνο αρμόδιο – βάσει του Συντάγματος – να αποφασίζει για τις ευθύνες που προκύπτουν από τον έλεγχο των δημόσιων λογαριασμών.

