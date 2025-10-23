Οι αμερικανικές κυρώσεις αποτυπώνουν την απογοήτευση Τραμπ με τον Πούτιν, για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία και έρχονται μετά το 19ο πακέτο μέτρων κατά της Ρωσίας που ενέκρινε η Ευρωπαϊκη Ένωση, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού LNG.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν αλματώδη αύξηση, περί το 3%, στην έναρξη των συναλλαγών στις αγορές εμπορευμάτων στην Ασία σήμερα, μετά τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος των ρωσικών ομίλων Rosneft και Lukoil, προκαλώντας ανησυχίες για την προσφορά - οι πρώτες κυρώσεις κατά τη δεύτερη θητεία Τραμπ που σχετίζονται με την Ουκρανία.

Οι αμερικανικές κυρώσεις αποτυπώνουν την απογοήτευση Τραμπ με τον Πούτιν, για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία και έρχονται μετά το 19ο πακέτο μέτρων κατά της Ρωσίας που ενέκρινε η Ευρωπαϊκη Ένωση, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού LNG.

Την περασμένη εβδομάδα το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης επέβαλε κυρώσεις στους ρωσικούς ομίλους ομίλων Rosneft και Lukoil.

Περί τις 03:45 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού βορειοαμερικανικού πετρελαίου της ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 2,87% στα 60,18 δολάρια το βαρέλι, ενώ αυτή του βαρελιού Brent Βόρειας Θάλασσας κατά 2,81%, στα 64,35 δολάρια.

«Δεδομένης της άρνησης του προέδρου Πούτιν να τερματίσει αυτόν τον άσκοπο πόλεμο, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επιβάλλει κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας που χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, σε χθεσινή ανακοίνωσή του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Σκοτ Μπέσεντ εξάλλου παρότρυνε τους συμμάχους των ΗΠΑ «να ενωθούν μαζί μας και να υιοθετήσουν τις κυρώσεις αυτές».

Η απόφαση αυτή φέρνει στο φως τους λόγους για τους οποίους οι ΗΠΑ αποκατέστησαν τα στρατηγικά τους αποθέματα στην αρχή της εβδομάδας: η κυβέρνηση (Τραμπ) εκτιμά ότι οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται σε επίπεδο (...) επαρκώς χαμηλό ώστε να εφαρμοστούν πολιτικές οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναταράξεις στην παγκόσμια προσφορά», εκτίμησε ο Κάιλ Ρόντα, αναλυτής της εταιρείας Capital.com.

Η Ρωσία κατατάσσεται τρίτη παγκοσμίως στην παραγωγή αργού, πίσω από τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία. Της αναλογούσε περί το 11% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου πέρυσι.

Οι κυρώσεις σε βάρος των ρωσικών ομίλων ανακοινώθηκαν καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση σε ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στην Ινδία και στην Ιαπωνία - μεγάλους εισαγωγείς υδρογονανθράκων - προκειμένου να σταματήσουν να αγοράζουν ενέργεια από τη Ρωσία, με το επιχείρημα πως χρηματοδοτούν έτσι τον πόλεμο που διεξάγει ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία.

Αλλαγή πολιτικής από Τραμπ;

Οι κυρώσεις σηματοδοτούν μια σημαντική αλλαγή πολιτικής για τον Τραμπ, ο οποίος μέχρι τώρα απέφευγε να στοχεύσει ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, επιλέγοντας αντ' αυτού δασμούς και εμπορικά μέτρα.

Νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ επέβαλε δασμούς 25% σε ινδικά προϊόντα σε αντίποινα για τις συνεχιζόμενες αγορές ρωσικού πετρελαίου από το Νέο Δελχί.

Ο Λευκός Οίκος μέχρι στιγμής έχει αποφύγει την επιβολή κυρώσεων στην Κίνα, μια άλλη βασική αγορά για το ρωσικό αργό πετρέλαιο. Από τότε που το πλαφόν των 60 δολαρίων ανά βαρέλι εισήχθη από τις δυτικές χώρες το 2022, η Ρωσία ανακατεύθυνε μεγάλο μέρος των εξαγωγών αργού πετρελαίου από την Ευρώπη στην Ασία, με την Ινδία και την Κίνα να αναδεικνύονται κορυφαίοι πελάτες της.

Σύμφωνα με το OilPrice.com, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση Τραμπ μπορεί να έχει εκτεταμένες επιπτώσεις στις παγκόσμιες ροές και τιμές πετρελαίου.

Ωστόσο, ο Τζέρεμι Πάνερ της Hughes Hubbard & Reed εκτιμά ότι η απουσία κυρώσεων σε τράπεζες ή μη Ρώσους αγοραστές, όπως η Ινδία και η Κίνα, σημαίνει ότι η κίνηση Τραμπ «δεν θα τραβήξει την προσοχή του Πούτιν».

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ακύρωσε μια προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν στην Ουγγαρία, λέγοντας ότι «δεν ένιωθε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή» και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι νέες κυρώσεις θα είναι προσωρινές.

«Θέλω να άρω τις κυρώσεις γρήγορα», είπε ο Τραμπ, επικαλούμενος τους κινδύνους που θέτουν για την κυριαρχία του δολαρίου στο παγκόσμιο εμπόριο, καθώς η Ρωσία επιδιώκει όλο και περισσότερο την πληρωμή για το πετρέλαιο σε άλλα νομίσματα.