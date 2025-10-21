Μια εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να αφαιρέσει το κόστος των αδιάθετων εμβολίων από το ποσό που οφείλει στο κράτος, μέσω του clawback.

Ρύθμιση του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι Κάτοχοι Αδειών Κυκλοφορίας εμβολίων κατά της γρίπης θα μπορούν να συμψηφίζουν για το έτος 2024 το κόστος των εμβολίων που δεν διατέθηκαν ή επιστράφηκαν στην αγορά, με το ποσό που υποχρεούνται να καταβάλουν μέσω του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής, γνωστού ως clawback.

Με πιο απλά λόγια, αν μια εταιρεία αγόρασε περισσότερα εμβόλια από όσα τελικά χρειάστηκαν και κάποια έμειναν αδιάθετα, θα έχει τη δυνατότητα να αφαιρέσει το κόστος αυτών των εμβολίων από το ποσό που οφείλει στο κράτος μέσω του clawback.

Η ρύθμιση αυτή, αν και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια εσόδων για το Δημόσιο, θεωρείται απαραίτητη από την κυβέρνηση, καθώς επιτρέπει στις φαρμακευτικές εταιρείες να προμηθεύονται επαρκείς ποσότητες εμβολίων χωρίς να ανησυχούν για οικονομικές ζημιές, σε περίπτωση που η ζήτηση είναι χαμηλότερη από το αναμενόμενο. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει πάντα επάρκεια εμβολίων γρίπης στη χώρα, ώστε να μπορούν όλοι οι πολίτες να εμβολιαστούν χωρίς καθυστερήσεις ή ελλείψεις.

Ο συμψηφισμός θα γίνεται κατόπιν αίτησης από τις ίδιες τις εταιρείες και θα καθορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Υγείας και Οικονομικών. Η απόφαση αυτή θα προσδιορίζει τη διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τον τρόπο με τον οποίο θα αποδεικνύεται ότι τα εμβόλια δεν διατέθηκαν ή επιστράφηκαν.

Παράλληλα, το ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνει και άλλες ρυθμίσεις που ενισχύουν τον προϋπολογισμό του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για το 2025. Συγκεκριμένα, αυξάνονται τα κονδύλια που διατίθενται για διαγνωστικές εξετάσεις και νοσήλια σε ιδιωτικές και δημόσιες κλινικές, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών υγείας.

Επιπλέον, προβλέπεται νέα διαδικασία για την έκδοση βεβαιώσεων επιβολής clawback για τη φαρμακευτική δαπάνη του 2022. Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρείται να τακτοποιηθούν οικονομικές εκκρεμότητες που έχουν προκύψει από προηγούμενα έτη και να εξυγιανθούν τα οικονομικά των νοσοκομείων, του ΕΟΠΥΥ και των φαρμακευτικών εταιρειών.