Μικρή κάμψη κατέγραψε η βιομηχανική δραστηριότητα τον Αύγουστο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης το 2021, παρουσίασε μείωση 1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, οπότε είχε καταγραφεί πτώση 4,3% σε ετήσια βάση.

Η μείωση αποδίδεται κυρίως στην πτωτική πορεία της μεταποίησης (-1%), με καθοριστική συμβολή από κλάδους όπως η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, οι άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες, η κατασκευή επίπλων και η παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου. Αντίθετα, ο δείκτης για τα ορυχεία και λατομεία σημείωσε άνοδο 0,5%, λόγω αύξησης στον κλάδο των «λοιπών ορυχείων και λατομείων».

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης υποχώρησε κατά 23,5% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025, γεγονός που αντανακλά την εποχικότητα του Αυγούστου, αλλά και τη μείωση της εξωτερικής ζήτησης. Παράλληλα, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2024 – Αυγούστου 2025 παρουσίασε πτώση 1,8%, έναντι αύξησης 1% που είχε καταγραφεί το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Διαφορετική εικόνα εμφανίζεται μεταξύ των δύο βασικών αγορών. Η εγχώρια αγορά ενισχύθηκε κατά 1,8%, κυρίως λόγω της αύξησης 27,4% στα ορυχεία – λατομεία και 1,6% στη μεταποίηση, με θετικές επιδόσεις σε κλάδους όπως η βιομηχανία δέρματος, η κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και τα μηχανοκίνητα οχήματα. Αντίθετα, η εξωτερική αγορά σημείωσε πτώση 6,5%, με σημαντική μείωση 11,7% στις εξαγωγές εκτός Ευρωζώνης, ενώ προς τις χώρες της Ευρωζώνης καταγράφηκε άνοδος 3,1%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τα στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική βιομηχανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πιέσεις από την αδύναμη εξωτερική ζήτηση και τις διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, ενώ η εσωτερική κατανάλωση διατηρείται σε σχετικά σταθερά επίπεδα. Η συνολική εικόνα υποδηλώνει μια ήπια επιβράδυνση της βιομηχανικής δραστηριότητας, χωρίς ωστόσο ενδείξεις δραματικής υποχώρησης της παραγωγής .