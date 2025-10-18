Από τις 15 Οκτωβρίου ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.

Από τις 15 Οκτωβρίου ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με εύρος τιμής 1-1,10 ευρώ ανά λίτρο, ενώ από την ίδια ημερομηνία άρχισε να μετράει αντίστροφα και ο χρόνος για την χορήγηση του επιδόματος σε περισσότερα από 1,2 εκατ. νοικοκυριά.

Η πλατφόρμα MyΘέρμανση, αναμένεται να ανοίξει εντός του Νοεμβρίου, ενώ η πρώτη πληρωμή υπολογίζεται πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Τα νοικοκυριά θα έχουν χρονικό περιθώριο έως τις αρχές Δεκεμβρίου για την υποβολή των αιτήσεων.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου σημείωσε ότι, σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιδότηση καυσίμων θέρμανσης μέχρι τέλος Οκτωβρίου, με προϋπολογισμό περίπου 200 εκατ. ευρώ, η οποία και θα ωφελήσει 1.200.000 πολίτες.

Επίσης, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι πριν από τα Χριστούγεννα θα καταβληθεί η πρώτη δόση, περίπου το 60% του επιδόματος, ποσοστό που μεταφράζεται σε επίδομα ύψους από 100 έως 800 ευρώ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, το οποίο μπορεί να φθάσει και τα 1.000 και 1.200 ευρώ για τους κατοίκους περιοχών που δοκιμάζονται από χαμηλές θερμοκρασίες.

Λόγω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς (Ελάτη, Πάπιγκο, Κοζάνη κ.α) των οποίων ο κλιματικός συντελεστής (ΣΚ) είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδας (1), το ύψος του επιδόματος, προσαυξάνεται κατά 25% και φτάνει τα 1.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Λόγω των ακόμα υψηλότερων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς (Μέτσοβο, Βελούχι, Νυμφαίο, Νευροκόπι, Περτούλι κ.α) όπου ο κλιματικός συντελεστής (ΣΚ) είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1,2 το επίδομα προσαυξάνεται κατά επιπλέον 25% και φτάνει τα 1.200 ευρώ.

Τα νοικοκυριά για να λάβουν το επίδομα θέρμανσης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: