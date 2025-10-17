Ιδιαίτερη συμβολή στην πορεία της οικονομίας είχε η απότομη κάμψη των εισαγωγών αγαθών, κυρίως καυσίμων, που λειτούργησε ενισχυτικά για τον ρυθμό ανάπτυξης.

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να ακολουθεί ανοδική τροχιά, παρά την ήπια επιβράδυνση που καταγράφεται στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με το νέο τεύχος του τετραμηνιαίου περιοδικού του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) «Οικονομικές Εξελίξεις», το οποίο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του οργανισμού.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, βάσει των προσωρινών στοιχείων των Εθνικών Λογαριασμών, ο πραγματικός ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 1,7% σε ετήσια βάση, έναντι 2,2% το πρώτο τρίμηνο του έτους. Η μείωση αυτή θεωρείται περιορισμένη και δεν προκαλεί ανησυχία, καθώς αποδίδεται σε βραχυχρόνιες και εν μέρει αντισταθμιζόμενες διακυμάνσεις που δεν αλλοιώνουν τη γενικότερη αναπτυξιακή δυναμική.

Ιδιαίτερη συμβολή στην πορεία της οικονομίας είχε η απότομη κάμψη των εισαγωγών αγαθών, κυρίως καυσίμων, που λειτούργησε ενισχυτικά για τον ρυθμό ανάπτυξης. Αντίθετα, αρνητική επίδραση άσκησε η αντιστροφή της προηγούμενης τάσης συσσώρευσης αποθεμάτων, η οποία είχε συμβάλει θετικά στα προηγούμενα τρίμηνα.

Με βάση τα νέα δεδομένα, το ΚΕΠΕ επικαιροποιεί τις εκτιμήσεις του για το 2025, προβλέποντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ στο 2,1%, ελαφρώς χαμηλότερο από την προηγούμενη πρόβλεψη του 2,2%. Η αναθεώρηση αυτή αντανακλά τη συγκρατημένη επιβράδυνση του δεύτερου τριμήνου, χωρίς όμως να μεταβάλλει την ευρύτερη εικόνα μιας οικονομίας που εξακολουθεί να αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό, υποστηριζόμενη από την ανθεκτικότητα της εγχώριας ζήτησης και τη σταδιακή αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων.