Την ανάγκη για τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου, ικανού να στηρίξει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στον διεθνή ανταγωνισμό, υπογράμμισε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, προειδοποιώντας ότι από αυτήν την πρωτοβουλία εξαρτάται «η μελλοντική ευημερία της Ευρώπης».

Σε ομιλία του στο κοινοβούλιο του Βερολίνου, ο Μερτς επισήμανε ότι «χρειαζόμαστε ένα είδος ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου, ώστε επιτυχημένες εταιρείες, όπως η BioNTech, να μην χρειάζεται να εισαχθούν στη Νέα Υόρκη». Σύμφωνα με τον καγκελάριο, η απουσία μιας ολοκληρωμένης κεφαλαιαγοράς ωθεί πολλές καινοτόμες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αναζητούν χρηματοδότηση εκτός Ευρώπης, γεγονός που υπονομεύει τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και οικονομική ανεξαρτησία της ηπείρου.

Τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου χαιρέτισε η Euronext, με τον διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρο του Δ.Σ. Στεφάν Μπουζνά να εκφράζει τη στήριξή του στο όραμα για βαθύτερες και πιο ενοποιημένες ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. Όπως σημείωσε, η Euronext «καλωσορίζει την έκκληση του κ. Μερτς για μεγαλύτερη ενοποίηση των αγορών και ενίσχυση των υποδομών», τονίζοντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα ωφελήσει τελικά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Ο Μπουζνά υπενθύμισε ότι εδώ και 25 χρόνια η Euronext εργάζεται συστηματικά για την ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών κεφαλαίου, εξυπηρετώντας σήμερα περισσότερες από 1.700 εισηγμένες εταιρείες με συνολική κεφαλαιοποίηση 6,5 τρισ. ευρώ. Οι αγορές του ομίλου σε Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Δουβλίνο, Λισαβόνα, Μιλάνο, Όσλο και Παρίσι ήδη λειτουργούν μέσα από ένα ενιαίο τεχνολογικό και λειτουργικό πλαίσιο, προσφέροντας κοινή δεξαμενή ρευστότητας.

Ειδική αναφορά έκανε και στην προσφορά της Euronext για την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX), επισημαίνοντας ότι, εάν ολοκληρωθεί η συμφωνία, οι ελληνικές εισηγμένες θα επωφεληθούν από αυξημένη πρόσβαση σε κεφάλαια και επενδυτές σε όλη την Ευρώπη. «Στην Ευρώπη είναι πάντα καλύτερο να πετυχαίνουμε συλλογικά, παρά να αποτυγχάνουμε διασπασμένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Euronext κάλεσε τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν προς ένα ενιαίο καθεστώς εποπτείας υπό την ESMA, ώστε να αρθούν τα εμπόδια στις διασυνοριακές επενδύσεις και να ολοκληρωθεί η λεγόμενη «Ένωση Αποταμίευσης και Επενδύσεων».