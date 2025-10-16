Στο πλαίσιο αναμόρφωσης του θεσμικού και οργανωτικού της πλαισίου της ΑΑΔΕ, προβλέπεται η δυνατότητα δημιουργίας και κατάργησης θέσεων εργασίας, με στόχο την προσαρμογή στις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχώρησε σε αναμόρφωση του θεσμικού και οργανωτικού της πλαισίου, με επικαιροποίηση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, δημιουργία νέων εξειδικευμένων θέσεων και αναθεώρηση της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης των θέσεων ευθύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η δυνατότητα δημιουργίας και κατάργησης θέσεων εργασίας, με στόχο την προσαρμογή στις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η απόφαση ΔΔΑΔ Ε 237907 ΕΞ 2025 επεκτείνει και επικαιροποιεί τα περιγράμματα θέσεων εργασίας σε διάφορους τομείς. Στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης δημιουργείται θέση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης, αρμόδιου για την επιμόρφωση του προσωπικού και την ενημέρωση πολιτών. Στο Τμήμα Υποστήριξης του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων καθιερώνονται τρεις νέες βαθμίδες: Εμπειρογνώμονας, Έμπειρος Υπάλληλος και Υπάλληλος Τμήματος Υποστήριξης.

Στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού θεσπίζονται θέσεις Ειδικών Αναλυτών Εσόδων και Προβλέψεων και Εκτίμησης Φορολογικού Κενού, με έναρξη ισχύος από 1η Ιανουαρίου 2026. Στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης συγκροτείται νέα Τάξη Τελωνείων Α’-Β’, με αναβαθμίσεις σε θέσεις προϊσταμένων και ελεγκτών.

Στην Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων προβλέπονται νέες θέσεις Δικαστικών Υπαλλήλων, με καθήκοντα που σχετίζονται με την επιβολή και παρακολούθηση εισπράξεων. Επίσης, ιδρύεται η Επιχειρησιακή Ομάδα ΔΕΟΣ (Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών), με αρμοδιότητα τον έλεγχο χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων υψηλού κινδύνου. Η Ομάδα θα διαθέτει Συντονιστή ή Συντονίστρια Βαθμού Γ, που θα υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της ΑΑΔΕ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η απόφαση τροποποιεί τον πίνακα βαθμολόγησης θέσεων εργασίας, αναβαθμίζοντας τα κριτήρια «Κριτική Σκέψη και Λήψη Αποφάσεων» και «Πολυπλοκότητα και Δημιουργικότητα». Επίσης, διευρύνεται η ένταξη θέσεων στις κατηγορίες «Θέσεων Ειδικής Βαρύτητας», κυρίως στους τομείς Πληροφορικής, Διοικητικής Οργάνωσης και Στρατηγικού Σχεδιασμού.