Η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει ότι η σημερινή νομοθεσία, η οποία απαιτεί ομοφωνία μεταξύ των συνιδιοκτητών, οδηγεί στην απαξίωση χιλιάδων οικοπέδων.

Πρόταση για νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέπει στην απόλυτη πλειοψηφία (51%) των εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτητών ενός οικοπέδου να κινεί τη διαδικασία παροχής δικαστικής άδειας για την ανοικοδόμησή του, απηύθυνε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Με επιστολή της προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα, η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει ότι η σημερινή νομοθεσία, η οποία απαιτεί ομοφωνία μεταξύ των συνιδιοκτητών, οδηγεί στην απαξίωση χιλιάδων οικοπέδων σε όλη τη χώρα και εμποδίζει την ανέγερση νέων κατοικιών, σε μια περίοδο που η ανάγκη για στέγη είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Στην επιστολή της, η Ομοσπονδία υπενθυμίζει ότι το πρόβλημα είχε επιχειρηθεί να αντιμετωπιστεί ήδη από το 1985, με τον νόμο 1562/1985 για την «Οικοδόμηση συνιδιόκτητων ακινήτων», που προέβλεπε τη δυνατότητα στους συνιδιοκτήτες τουλάχιστον κατά 65% να ζητήσουν δικαστική άδεια για την οικοδόμηση οικοπέδου μέσω αντιπαροχής. Ωστόσο, όπως σημειώνει, η διαδικασία αυτή αποδείχθηκε ανεφάρμοστη λόγω των πολύπλοκων και χρονοβόρων προϋποθέσεων — όπως η εξάμηνη προδικασία κατάθεσης εγγράφων, οι μακρές προθεσμίες κοινοποίησης αγωγών και οι δυνατότητες άσκησης ενδίκων μέσων από τη μειοψηφία.

Η ΠΟΜΙΔΑ υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες έχουν αλλάξει και ζητεί την απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας, με δικαίωμα της απόλυτης πλειοψηφίας (51%) να κινεί τη δικαστική διαδικασία ανοικοδόμησης. Η προτεινόμενη ρύθμιση, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, θα επιτρέψει την αξιοποίηση όλων των οικοδομήσιμων ακινήτων όπου η πλειοψηφία των ιδιοκτητών επιθυμεί να προχωρήσει σε ανάπτυξη, ενώ θα τερματίσει την «καταχρηστική άρνηση» της μειοψηφίας που συχνά λειτουργεί ως τροχοπέδη.

Όπως τονίζεται στην επιστολή, μια τέτοια αλλαγή θα είναι προς όφελος όχι μόνο των συνιδιοκτητών, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας, καθώς θα συμβάλει στην ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας και στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της χώρας.