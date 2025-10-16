Σήμερα, το Δημόσιο δεν διαθέτει σαφή εικόνα για την οικονομική αξία των εκκρεμών κληρονομιών ούτε γνωρίζει πόσα ακίνητα παραμένουν ανεκμετάλλευτα ή απαξιώνονται.

Το Δημόσιο αποκτά πλέον τη δυνατότητα να εντοπίζει και να αξιοποιεί χιλιάδες ακίνητα φορολογουμένων που έχουν αποβιώσει χωρίς να αφήσουν κληρονόμους. Μέρος των ακινήτων αυτών θα διατεθεί για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών ευάλωτων νοικοκυριών, χάρη στη διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος Κοινωφελών Περιουσιών με το Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ.

Με τη νέα αυτή ψηφιακή υποδομή επιταχύνεται η διαδικασία εκκαθάρισης, περιορίζονται οι καθυστερήσεις και διευκολύνεται η ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων από εκτελεστές διαθηκών και εκκαθαριστές.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο πρόκειται σύντομα να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, όλες οι κοινωφελείς περιουσίες και οι σχολάζουσες κληρονομιές θα χαρτογραφηθούν ψηφιακά. Θα δημιουργηθούν δύο νέα εργαλεία:

Ηλεκτρονικό Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών

Πλατφόρμα Σχολαζουσών Κληρονομιών,

τα οποία θα συνδεθούν με τα υφιστάμενα μητρώα του Δημοσίου, προσφέροντας πλήρη εικόνα της ακίνητης περιουσίας που περιέρχεται στο κράτος.

Σήμερα, το Δημόσιο δεν διαθέτει σαφή εικόνα για την οικονομική αξία των εκκρεμών κληρονομιών ούτε γνωρίζει πόσα ακίνητα παραμένουν ανεκμετάλλευτα ή απαξιώνονται. Σε αρκετές περιπτώσεις, η αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου εμποδίζεται από πλαστές ιδιόγραφες διαθήκες.

Η διαδικασία αναγνώρισης μιας περιουσίας ως σχολάζουσας μπορεί να διαρκέσει έως και πέντε χρόνια, ενώ η εκκαθάρισή της απαιτεί άλλα τόσα. Είναι ενδεικτικό ότι την τελευταία πενταετία εκκαθαρίστηκαν μόλις 100 ακίνητα, την ώρα που περίπου 7.000 κληρονομιές παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Με απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, δημιουργείται διαδικτυακή υπηρεσία που συνδέει το Πληροφοριακό Σύστημα «Κοινωφελών Περιουσιών» με το Περιουσιολόγιο.

Η υπηρεσία θα επιτρέπει στους εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές και κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στις αρμόδιες διευθύνσεις τα στοιχεία των ακινήτων που ανήκουν σε κληρονομιές υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελών σκοπών — καθώς και σε περιπτώσεις κληρονομιών χωρίς κληρονόμους.

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας αναμένεται να επιταχύνει την απορρόφηση και αξιοποίηση σημαντικής ακίνητης περιουσίας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.