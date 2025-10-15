Αντίστροφη μέτρηση για τη επιστροφή ενοικίου και το επίδομα 250 ευρώ σε χιλιάδες συνταξιούχους.

Πλησιάζει η ώρα πληρωμής για την επιστροφή ενοικίου αλλά και για το επίδομα 250 ευρώ σε χιλιάδες συνταξιούχους.

Μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται να πραγματοποιηθούν δύο σημαντικές πληρωμές που αφορούν χιλιάδες συνταξιούχους. Πρόκειται για την επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ, καθώς και για το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί σε χαμηλοσυνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το επίδομα των 250 ευρώ αναμένεται να πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων από τις 10 έως τις 20 Νοεμβρίου, με στόχο να δοθεί μια οικονομική «ανάσα» πριν τις εορτές των Χριστουγέννων. Το ποσό θα καταβληθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση, σε όσους πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που είχε θέσει το Υπουργείο Οικονομικών.

Όσον αφορά την επιστροφή ενοικίου, η πληρωμή προγραμματίζεται προς το τέλος του Νοεμβρίου, πιθανότατα μέσα στην τελευταία εβδομάδα του μήνα. Το ποσό θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων αυτόματα, χωρίς κάποια ενέργεια.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις με τις ακριβείς ημερομηνίες καταβολής, ώστε οι δικαιούχοι να γνωρίζουν πότε θα δουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους.

Δικαιούχοι επιστροφής ενοικίου

Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμος: έως 20.000 €

Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 28.000 €

Ζευγάρι με 1 παιδί: έως 32.000 €

Ζευγάρι με 2 παιδιά: έως 36.000 €

Για κάθε επιπλέον ανήλικο: +4.000 €

Για τα περιουσιακά στοιχεία ισχύουν τα εξής:

Άγαμος: έως 120.000 €

Έγγαμος χωρίς παιδιά: έως 140.000 €

Με 1 παιδί: έως 160.000 €

Με 2 παιδιά: έως 180.000 €

Δικαιούχοι 250 ευρώ

Οι δικαιούχοι του επιδόματος των 250 ευρώ είναι οι συνταξιουχοι του e-ΕΦΚΑ, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς (συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, στρατιωτικοί κ.λπ.), υπό την εξής όμως ηλικιακή προϋπόθεση: Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος χορήγησης.

Ειδικότερα, για το έτος 2025, δικαιούχοι θα είναι όσοι θα έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας μέσα στο 2024 (γεννημένοι έως και 31-12-1959).

α) Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά του, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, να μην υπερβαίνει για το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 € για τον άγαμο και των 26.000 € για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης και

β) το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων να μην υπερβαίνει, με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ εκάστου έτους αναφοράς, το ποσό των 200.000 € για τον άγαμο και των 300.000 € για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Τονίζεται ότι η ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους 250 €, που καταβάλλεται μέχρι την 30ή Νοεμβρίου κάθε έτους, είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ.