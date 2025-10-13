Αρμόδιες πηγές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ να μετατεθούν χρονικά, ανάλογα με τη διάρκεια και τα πορίσματα του ελέγχου.

Νέα καθυστέρηση στις πληρωμές προς τους αγρότες φαίνεται πως φέρνει η έφοδος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς οι έλεγχοι που βρίσκονται σε εξέλιξη αναμένεται να διαρκέσουν αρκετές ημέρες.

Σύμφωνα με πηγές του οργανισμού, η OLAF ελέγχει τις πληρωμές της περιόδου 2014–2025, εστιάζοντας σε πιθανά ζητήματα κακοδιαχείρισης ή παρατυπιών στη διάθεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τεθεί στη διάθεση του ευρωπαϊκού κλιμακίου, γεγονός που έχει παγώσει προσωρινά μεγάλο μέρος των εσωτερικών διαδικασιών.

Αποτέλεσμα είναι να παραμένουν σε εκκρεμότητα κρίσιμες πληρωμές, όπως οι εκκαθαρίσεις οφειλών του 2024, τα προγράμματα για μελισσοκομία και οίνο, οι ενισχύσεις για βιολογική γεωργία και μελισσοκομία, καθώς και οι αποζημιώσεις για φερτά υλικά και ζωοτροφές.

Αρμόδιες πηγές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι πληρωμές να μετατεθούν χρονικά, ανάλογα με τη διάρκεια και τα πορίσματα του ελέγχου.

Παράλληλα, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ επιδιώκει να διασφαλίσει τη διαφάνεια και τη συνέχιση των πληρωμών το συντομότερο δυνατό, διαβεβαιώνοντας πως θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση των δικαιούχων μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία.