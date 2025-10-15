Η ασφαλιστική ενημερότητα θα διευκολύνει τις συναλλαγές σας με το δημόσιο και όχι μόνο.

Ο e-ΕΦΚΑ παρέχει πλέον τη δυνατότητα έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας από πιστοποιημένους φορείς, διευκολύνοντας τις συναλλαγές με δημόσιους οργανισμούς, τράπεζες και συμβολαιογράφους.

Η διαδικασία αφορά:

Πιστοποιημένους φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως τράπεζες

Συμβολαιογράφους

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για τους συναλλασσόμενους τους και να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες τους. Αφού υποβληθεί η αίτηση, είναι δυνατός ο έλεγχος της κατάστασής της στην ενότητα «υποβληθείσες αιτήσεις» στην πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ.

Για την πρόσβαση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας, απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στον e-ΕΦΚΑ.

Η ψηφιοποίηση της υπηρεσίας στοχεύει στη γρήγορη και ασφαλή εξυπηρέτηση, μειώνοντας τον χρόνο και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για τους φορείς και τους πολίτες.