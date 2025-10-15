Ο e-ΕΦΚΑ παρέχει πλέον τη δυνατότητα έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας από πιστοποιημένους φορείς, διευκολύνοντας τις συναλλαγές με δημόσιους οργανισμούς, τράπεζες και συμβολαιογράφους.
Η διαδικασία αφορά:
- Πιστοποιημένους φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα
- Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως τράπεζες
- Συμβολαιογράφους
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για τους συναλλασσόμενους τους και να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες τους. Αφού υποβληθεί η αίτηση, είναι δυνατός ο έλεγχος της κατάστασής της στην ενότητα «υποβληθείσες αιτήσεις» στην πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ.
Για την πρόσβαση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας, απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στον e-ΕΦΚΑ.
Η ψηφιοποίηση της υπηρεσίας στοχεύει στη γρήγορη και ασφαλή εξυπηρέτηση, μειώνοντας τον χρόνο και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για τους φορείς και τους πολίτες.