Η ΑΑΔΕ απέρριψε την προσφυγή συνταξιούχου που ζητούσε να μην φορολογηθεί στην Ελλάδα για τη σύνταξή του από τον Καναδά, επικαλούμενος τη συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ο φορολογούμενος είχε δηλώσει εισόδημα 2.758 ευρώ από τη σύνταξή του και ζήτησε να μην υπολογιστεί φόρος στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι το ποσό αυτό έχει ήδη φορολογηθεί στον Καναδά.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) απέρριψε το αίτημά του, με το σκεπτικό ότι δεν προσκόμισε αποδεικτικά από τις καναδικές φορολογικές αρχές που να αποδεικνύουν πως πράγματι παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε φόρος στη χώρα αυτή. Χωρίς τέτοια βεβαίωση, η ελληνική φορολογική διοίκηση δεν μπορεί να αναγνωρίσει πίστωση φόρου εξωτερικού και επομένως το εισόδημα φορολογείται κανονικά στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι κάτοικοι Ελλάδας που λαμβάνουν συντάξεις ή άλλα εισοδήματα από το εξωτερικό υποχρεούνται να τα δηλώνουν στη φορολογική τους δήλωση, καθώς φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά τους. Εάν ο φόρος έχει ήδη πληρωθεί σε άλλη χώρα, τότε μπορεί να αφαιρεθεί (να γίνει πίστωση) από τον ελληνικό φόρο, αλλά μόνο εφόσον προσκομιστεί επίσημη βεβαίωση από τη φορολογική αρχή της χώρας προέλευσης του εισοδήματος.

Η σχετική σύμβαση Ελλάδας–Καναδά προβλέπει ότι συντάξεις έως 15.000 καναδικά δολάρια ετησίως μπορούν να απαλλάσσονται από τη φορολόγηση στη δεύτερη χώρα, εφόσον όμως αποδειχθεί ότι έχουν ήδη φορολογηθεί στην πρώτη. Αν δεν υπάρχει τέτοια απόδειξη, το ποσό φορολογείται κανονικά στην Ελλάδα.

Στην προκειμένη περίπτωση, η ΔΕΔ επικύρωσε τον αρχικό υπολογισμό της εφορίας, με αποτέλεσμα ο συνταξιούχος να οφείλει 1.414 ευρώ φόρο εισοδήματος.