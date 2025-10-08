Δείτε τα τιμολόγια φυσικού αερίου για τον Οκτώβριο 2025.

Φτηνότερο είναι φέτος το φυσικό αέριο, όπως δείχνουν τα τιμολόγια Οκτωβρίου που αναρτήθηκαν από τους παρόχους. Μάλιστα στην αγορά υπάρχουν αρκετά προγράμματα με μηδενικό πάγιο.

Ειδικότερα, από τα 34,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα προσφέρονται αυτό το μήνα τα οικιακά τιμολόγια στο φυσικό αέριο. Πρόκειται για μια ελάχιστη τιμή χαμηλότερη σε σύγκριση με ό,τι ίσχυε τον Ιανουάριο, όταν το φθηνότερο προϊόν βρισκόταν στα 37 λεπτά.

Στην περίπτωση των επαγγελματικών τιμολογίων, το φθηνότερο προϊόν προσφέρεται έναντι 38,3 λεπτών και το ακριβότερο στα 46,5 λεπτά.

Ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι προσεκτικός στην επιλογή του, λαμβάνοντας υπόψη αφενός το πάγιο του κάθε προϊόντος, αλλά και τις προϋποθέσεις έκπτωσης, καθώς αρκετά τιμολόγια στον κατάλογο είναι συνδυαστικά με το ηλεκτρικό ρεύμα.

Τα σταθερά τιμολόγια φυσικού αερίου σήμερα

