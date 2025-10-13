Η διαδικασία εύρεσης και στη συνέχεια εκτύπωσης της βεβαίωσης ασφαλιστικών εισφορών μέσω ΕΦΚΑ.

Ο e-ΕΦΚΑ υπενθυμίζει στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους —ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες— ότι μπορούν να εκδίδουν τη βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών για φορολογική χρήση μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του φορέα.

Η βεβαίωση αφορά τις ταμειακές καταβολές εισφορών που έγιναν εντός του τρέχοντος φορολογικού έτους και είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης.

Πρόσβαση στην υπηρεσία

Για την είσοδο στην εφαρμογή, ο ασφαλισμένος χρειάζεται έγκυρους κωδικούς TAXISNET.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ: www.efka.gov.gr

Επιλέξτε:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης