Ο e-ΕΦΚΑ υπενθυμίζει στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους —ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες— ότι μπορούν να εκδίδουν τη βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών για φορολογική χρήση μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του φορέα.
Η βεβαίωση αφορά τις ταμειακές καταβολές εισφορών που έγιναν εντός του τρέχοντος φορολογικού έτους και είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης.
Πρόσβαση στην υπηρεσία
Για την είσοδο στην εφαρμογή, ο ασφαλισμένος χρειάζεται έγκυρους κωδικούς TAXISNET.
Η διαδικασία έχει ως εξής:
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ: www.efka.gov.gr
Επιλέξτε:
- Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Ασφαλισμένοι – Μη Μισθωτοί → Βεβαίωση Εισφορών για Φορολογική Χρήση.
- Το σύστημα θα σας μεταφέρει στην ειδική εφαρμογή, όπου συνδέεστε με τους κωδικούς TAXISNET.
- Στη συνέχεια, εισάγετε ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και πατάτε «Είσοδος».
- Εμφανίζεται ο Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου, όπου μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε τη Βεβαίωση Εισφορών e-ΕΦΚΑ ή τη Βεβαίωση εργοσήμου ανά οικονομικό έτος.