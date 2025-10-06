Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.053,08 μονάδες με πτώση 1,14%, έχοντας υποχωρήσει ενδοσυνεδριακά έως τις 2.049,5 μονάδες (-1,31%)

Με πτώση έκλεισε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η αγορά επηρεάστηκε από τη νευρικότητα που προκάλεσε η πολιτική αστάθεια στη Γαλλία.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.053,08 μονάδες με πτώση 1,14%, έχοντας υποχωρήσει ενδοσυνεδριακά έως τις 2.049,5 μονάδες (-1,31%). Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 188,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 22,08 εκατ. αφορούσαν πακέτα συναλλαγών, με τον όγκο να φθάνει τα 36,01 εκατ. τεμάχια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της συνεδρίασης, 33 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 87 υποχώρησαν και 82 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 1,55% στις 2.359,79 μονάδες, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE 25) σημείωσε πτώση 1,17% στις 5.193,52 μονάδες και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSEM) έκλεισε στις 2.812,99 μονάδες με πτώση 1,24%.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς έκλεισε με πτώση 2,76% στα 7,26 ευρώ και τζίρο 28,9 εκατ. ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα υποχώρησε 1,25% στα 13,07 ευρώ, η Alpha Bank 1,33% στα 3,70 ευρώ, ενώ η Eurobank κατέγραψε μικρότερη πτώση 0,97% στα 3,482 ευρώ. Η Τράπεζα Κύπρου υποχώρησε 2,5% στα 7,80 ευρώ και η Credia 2,07% στα 1,61 ευρώ.

Από τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, πτώση άνω του 2% σημείωσαν η ΕΥΔΑΠ (-2,29%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,21%) και τα ΕΛΠΕ (-2,19%). Η Metlen έκλεισε χαμηλότερα κατά 1,69%, ενώ η Τιτάν περιόρισε τις απώλειες στο 0,14%.

Θετικό πρόσημο κατέγραψε ο όμιλος Βιοχάλκο, με την ΕΛΧΑ να ενισχύεται 4,44% στα 3,06 ευρώ, τη Βιοχάλκο να κλείνει στα 7,97 ευρώ με άνοδο 2,18% και τη Cenergy να φθάνει σε νέο υψηλό στα 13,06 ευρώ με άνοδο 0,62%. Η Coca-Cola HBC ενισχύθηκε κατά 0,52% στα 38,5 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Intralot υποχώρησε 4,23% στα 1,178 ευρώ, μετά τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών στα 1,1 ευρώ. Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 6,42 ευρώ με πτώση 1,23%, ενώ ο ΑΔΜΗΕ υποχώρησε 1,94% στα 3,025 ευρώ. Αντίθετα, η Ίλυδα κατέγραψε άνοδο 5,05% στα 3,95 ευρώ.