Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης έως τις 10 Οκτωβρίου 2025.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάθεση υπαλλήλων σε διάφορες υπηρεσίες της. Η πρόσκληση, που φέρει την υπογραφή του διοικητή Γιώργου Πιτσιλή, αφορά την κάλυψη αναγκών σε καίριες διευθύνσεις της ΑΑΔΕ, με στόχο την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού σε τομείς στρατηγικού σχεδιασμού, επιχειρησιακών διαδικασιών και διαχείρισης έργων.

Συγκεκριμένα, ζητούνται υπάλληλοι κλάδου Εφοριακών και Πληροφορικής, τόσο κατηγορίας ΠΕ όσο και ΔΕ, για έντεκα διαφορετικές υπηρεσίες. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, η Διεύθυνση Διαχείρισης Μεταρρυθμίσεων και Έργων, η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων, καθώς και η Διεύθυνση Στρατηγικής και Εκτέλεσης Προμηθειών, όπου προβλέπεται η μεγαλύτερη ενίσχυση προσωπικού. Θέσεις έχουν προκηρυχθεί επίσης για τις διευθύνσεις Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου, Λογιστικής, Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Περιουσίας, καθώς και για τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης έως τις 10 Οκτωβρίου 2025. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με διαβιβαστικό έγγραφο της υπηρεσίας στην οποία ανήκουν οι υποψήφιοι.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών φέρουν την ευθύνη να ενημερώσουν όλους τους υπαλλήλους για το περιεχόμενο της πρόσκλησης, ώστε να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η ίση πρόσβαση στη διαδικασία.

